健康網》抗流感必吃6大營養素 大蒜蛤蜊湯hold住免疫力

營養師指出，如果覺得身體已經有點不舒服，可以來碗大蒜蛤蜊湯，同時補充蛋白質、鋅和含硫化合物，為免疫力加分；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星徐熙媛（大S）罹流感併發肺炎驟逝，消息引起社會震驚。營養師張語希提醒民眾，要避免感冒、流感上門，可以補充6大營養素，像是含維生素A食物如木瓜、維生素B群如地瓜、維生素C如芭樂等。如果覺得身體已經有點不舒服，可以來碗大蒜蛤蜊湯，同時補充蛋白質、鋅和含硫化合物，為免疫力加分。

6大營養素 維生素A顧眼也顧免疫

張語希於臉書發文指出，免疫系統就像人體「護身符」，需要各種營養來幫忙維持戰鬥力。想讓病菌遠遠閃開，就別少以下這6大營養素：

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●維生素A：別以為它只對視力有幫助，缺乏維生素A時，身體的免疫反應也會變遲鈍，讓病毒有機可乘。食材推薦：紅蘿蔔、木瓜、紅椒等橘紅色蔬果。

●維生素B群：老是覺得沒力、懶洋洋很可能是缺維生素B群。它能幫助身體代謝、提升能量，也能維持免疫系統正常運作，是元氣的關鍵。食材推薦如五穀根莖類（地瓜、馬鈴薯等），以及乳製品。

●維生素C：感冒時最常聽到「趕快補充維生素C」就是這個道理。它不只幫助抗氧化，也能減輕感冒症狀、預防病毒入侵。食材推薦如芭樂、釋迦、柑橘類水果、番茄。

營養師指出，維生素C不只幫助抗氧化，也能減輕感冒症狀、預防病毒入侵。食材推薦如芭樂。（資料照）

●優質蛋白質：免疫系統要運作得好，蛋白質一定要夠，因為免疫球蛋白就是靠蛋白質來生成，想增強抵抗力，肉類、雞蛋、豆製品都補一下。食材推薦如肉類、雞蛋、豆漿、豆腐等。

●含硫有機化合物：像大蒜、洋蔥這類辛香料中富含含硫化合物，具有天然的抗菌效果。適度攝取能幫助身體防堵病菌。食材推薦如大蒜、洋蔥、青蔥等。

●鋅：想要加強免疫力，鋅絕對不能少，它能維持免疫系統穩定、加速傷口癒合。感冒前後補充鋅，也能減少生病時的不適。食材推薦如生蠔、蛤蜊、蜆等貝類。

大蒜蛤蜊湯暖心 提升免疫力

如果覺得身體有點不舒服，張語希分享大蒜蛤蜊湯食譜，暖鋅還能補充蛋白質、鋅和含硫化合物，提升免疫力；只要先準備大蒜2到3瓣、蛤蜊（或蜆）200克、鹽巴適量、蔥段少許，接著依照下列做法即完成：

1.蛤蜊先用鹽水靜置吐沙，沖洗乾淨。

2.大蒜拍碎、去皮，蔥段切末備用。

3.煮滾約600c.c.的水，放入大蒜和蛤蜊，加蓋悶煮。

4.待蛤蜊殼完全打開後，加入蔥末和適量鹽巴，拌一拌就能熄火。

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