新北公費流感疫苗還有1.8萬劑 估今日用罄

近日公費流感疫苗施打踴躍，新北市目前剩餘1萬8千劑。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕藝人大S因流感併發肺炎過世，掀起搶打疫苗的熱潮。新北市長侯友宜今天表示，新北市採購約100萬劑公費流感疫苗，目前剩下1萬8000多劑，市府積極向中央爭取，呼籲民眾落實防疫措施，生病在家休息，如有症狀應戴口罩，保護自己和親友的健康。

衛生局長陳潤秋在市政會議指出，最近類流感的門、急診就診人次有上升趨勢，根據疾病管制署推估，春節連假後的1、2週以後會開始逐漸下降，但是這1、2週疫情仍有回升狀況，主因是春節期間生病的民眾沒有去看醫生，最近才到醫療院所就診，所以曲線略為上升。

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陳潤秋表示，新北市採購100多萬劑公費流感疫苗，截至2月4日，已經施打99萬多劑，尚餘1萬8000劑，呼籲留給高風險族群，包括長者、幼兒、慢性病患使用公費流感疫苗，至於自費疫苗需要洽詢各醫療院所資訊。

她說，目前是呼吸道傳染病流行季節，除了接種疫苗，仍要落實防疫措施，包括咳嗽禮節、維持正常生活作息，最近也有諾羅病毒，呼籲民眾勤洗手，出現發燒、類流感症狀，應戴上口罩、盡速就醫。

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