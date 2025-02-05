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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》久坐傷身！ 國健署推15分鐘「上班族健康操」

2025/02/05 13:05

國健署表示，現代上班族經常久坐超過6小時，不僅會造成肌肉緊繃、身體疲勞，還可能影響心血管健康；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，現代上班族經常久坐超過6小時，不僅會造成肌肉緊繃、身體疲勞，還可能影響心血管健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕趁午休時間，起身動一動吧！長時間久坐不僅容易導致痠痛，還可能影響健康。根據國民健康署調查，台灣18歲以上國人身體活動不足率高達54%，長期缺乏運動更可能增加心臟病、第2型糖尿病等健康風險。為了幫助上班族克服運動不足的困擾，國健署於臉書專頁發文，特別推出「上班族健康操」，讓民眾在辦公室也能輕鬆動起來。

久坐影響健康 15分鐘動起來

國健署表示，現代上班族經常久坐超過6小時，不僅會造成肌肉緊繃、身體疲勞，還可能影響心血管健康。因此，專家團隊結合復健科醫師、物理治療師、職能治療師及運動、公共衛生專家，共同設計了「上班族健康操」，簡單易學，並搭配不同節奏的音樂，讓上班族能在辦公室隨時進行簡單運動。

「上班族健康操」全程15分鐘，包含三個階段，影片如下：

●動態暖身（2分鐘，9種動作）：透過肌肉伸展與關節活動，喚醒身體、準備運動。

●主要運動（10分鐘，32種動作）：提升運動強度，幫助增強心肺功能，改善體能。

●靜態收操（3分鐘，13種動作）：舒緩肌肉、提升柔軟度，讓身體逐漸回到穩定狀態。

每天2次 促進健康與活力

國健署建議，上班族可每天進行2次「上班族健康操」，每次15分鐘，不僅能舒緩肌肉痠痛，還能釋放壓力、提升工作效率。鼓勵民眾揪同事一起運動，讓辦公室充滿活力，擁有更健康的生活方式。想要擺脫久坐的健康隱憂，現在就跟著國健署的「上班族健康操」，讓運動變得簡單又有趣！

動態暖身透過肌肉伸展與關節活動，喚醒身體、準備運動；情境照。（圖取自freepik）

動態暖身透過肌肉伸展與關節活動，喚醒身體、準備運動；情境照。（圖取自freepik）

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