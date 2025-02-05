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健康 > 心理精神

健康網》21天養成新習慣？ 澳研究：至少2個月 最長近1年

2025/02/05 21:50

研究顯示，想要養成新的習慣大約需要2個月，最長可能快1年，取決於人與該新習慣本身；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，想要養成新的習慣大約需要2個月，最長可能快1年，取決於人與該新習慣本身；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕訂好新年新目標，不妨多給自己一點時間來「適應」新習慣！澳洲南澳大學最新研究顯示，想要養成新的習慣大約需要2個月，最長可能快1年，取決於人與該新習慣本身，研究發表於《醫療保健》（Healthcare）。

常聽到人們說「21天就能養成一個新的習慣」，出自整形外科醫師麥克斯威爾·馬爾茨（音譯，Maxwell Maltz）在1960年代出版的《心理控制術》指出，患者通常在21天才能適應自己的新容貌。

不過，據《CNN》報導，研究人員對2008-2023年期間發表的20項早期研究進行薈萃分析，涉及2600多名參與者，發現養成一個「習慣」（如運動、喝水、服用維生素、使用牙線），平均花費時間為59-66天，最長可能需要335天。

複雜的好習慣 要花更長時間

研究共同作者、南澳大學聯合健康與人類表現研究員、班·辛格（音譯，Ben Singh）表示，這個研究目的是想鼓勵人們堅持養成健康的好習慣，即使所需要的時間會超過21天，像是如果想開始使用牙線，可能需要一個星期來養成習慣，而更複雜的行為，如改變飲食或運動習慣，或許需要花更長的時間。

研究發現，複雜的行為，如改變飲食或運動習慣，或許需要花更長的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，複雜的行為，如改變飲食或運動習慣，或許需要花更長的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

養成健康習慣 早上做比晚上有效

辛格提到，有些人也許會對「得超過21天才能養成新習慣」感到灰心喪志，但同時也證實了「超過21天還沒養成新習慣」是很正常的。從研究中也發現養成健康習慣的撇步，像是想要吃得更健康或多點運動，從早上開始比晚點還開始更有效，因為人們會因為「忙碌」而放棄養成新習慣。像是想要養成多吃水果的習慣，可以在早餐時加一顆蘋果。

養成習慣最佳方法是「重複情境」

未參與研究、英國薩里大學習慣應用與理論研究組主任班傑明·加德納（音譯，Benjamin Gardner）指出，人們應該謹慎看待「有習慣」或「沒有習慣」，因為習慣會隨著時間推移而改變，並非是有一個「突然養成習慣」的時間點。而養成習慣的最佳方法是「重複情境」，找出經常遇到的狀況，每次都選擇同樣的作法。

對此，辛格表示，很多研究都是短期的，為了證實「養成好習慣」需要更多長期研究，像是人們在12週後養成的新習慣，在12個月後還有沒有保持？但這項研究也提醒大家，想要養成新的好習慣，需要多點耐心，因為新的你出現的時間點會是幾個月後，並非幾週內。

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