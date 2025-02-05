健康網》心臟病患打流感疫苗 研究：心梗風險少3成

研究顯示，心臟病人接種流感疫苗，可減少3成心肌梗塞的危險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕48歲女星徐熙媛（大S）因感染流感併發肺炎驟逝，引發流感疫苗搶打熱潮。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，根據國外研究，一般人接種流感疫苗，可減少一半的猝死機會和兩成中風的危險；而心臟病人接種流感疫苗，可減少3成心肌梗塞的危險，保護的效果和戒菸一樣好。

感冒後心臟病發生機率增3倍以上

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，研究顯示，感冒後心臟病發生的機率增加3倍以上，感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度、造成血管收縮、以及血管內皮功能不良；感冒引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發心肌梗塞。

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而接種流感疫苗已經被證明可以減少心肌梗塞和腦中風的發生，所以不只美國疾病管制與預防中心（CDC）建議所有美國成人接種流感疫苗，連美國心臟科醫師也不斷勸心臟病患打流感疫苗來減少住院和死亡率。

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醫師指出，感冒引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發心肌梗塞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

接種流感疫苗 減低心因性猝死機會

劉中平說，這樣的觀念，不但顛覆了過去醫師們擔心心臟病患接種疫苗會產生心臟病發的危險，而且經過10年的數據顯示，反而心臟病的猝死機會減少很多，連沒有心臟病的普通人接種流感疫苗也減低心因性猝死的機會！

他表示，從基礎研究就知道心臟病的發生和發炎反應脫不了關係，臨床上也發現一些老病患只要感冒就容易心臟病再發作，會喘會不舒服，現在真的是證明了，只要避免感冒，心臟病的發作機會就會減少。

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​劉中平也說，他曾經多次在公開場合和在臉書上說明流感疫苗的重要性，幾乎都換來一堆留言的謾罵，抱怨疫苗的危險性。結果現在以前當面質疑疫苗的患者，也來電詢問還有沒有剩餘的流感疫苗可以注射。

他感慨表示，「這就是人性吧，希望大家在擔憂恐慌之餘，下次有醫師出來扮演逆耳忠言的烏鴉角色的時候，不要再那麼無禮地對待他，把好心提醒的話放在心裡就好了。」

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