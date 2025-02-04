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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》3點區分流感或感冒 醫授出國備藥這樣帶

2025/02/04 21:16

醫師指出，發高燒，合併全身痠痛、非常虛弱（尤其是青壯年人）、曾接觸流感患者，就很有可能是流感而非一般感冒；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，發高燒，合併全身痠痛、非常虛弱（尤其是青壯年人）、曾接觸流感患者，就很有可能是流感而非一般感冒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝東京，近期正值日韓流感高峰期，台中光田耳鼻喉科主治醫師黃聖凱指出，流感不同於一般感冒，常見症狀有高燒（38°C以上）、嚴重肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛、乾咳、極度疲倦、無力、噁心、嘔吐（兒童較常見），他認為可以從發高燒，合併全身痠痛、非常虛弱（尤其是青壯年人）、曾接觸流感患者辨別是否為流感，因一般感冒頂多是輕微發燒，咳嗽喉嚨痛，較少嚴重全身痠痛與虛弱。

黃聖凱在臉書專頁「醫病醫心 知己知鼻｜台中光田耳鼻喉科 黃聖凱醫師」發文分享出國常備藥與服用時機，並提醒，當出現呼吸困難、喘不過氣、持續高燒不退超過48小時、嚴重胸悶、意識不清，務必立刻就醫，流感併發症有時候來的又兇又快，尤其是肺炎、心肌炎，與腦炎，當懷疑得流感時，48小時內投藥，可以大幅減少病毒複製與縮短病程、降低併發症。

出國常備藥與服用時機

●退燒止痛：Acetaminophen（普拿疼）或 Ibuprofen（非類固醇止痛藥）。

●緩解喉嚨痛：Difflam喉嚨噴劑（局部止痛涼涼緩解疼痛）。

●咳嗽化痰：化痰劑（如愛克痰小鳥藥粉）、止咳藥水（secorin息咳寧）。

●鼻塞流鼻水：抗組織胺（勝克敏藥水）、類固醇鼻噴劑（Avamys）、賽納靈鼻腔沖洗器。

醫師分享隨身帶上飛機的兒童藥物。（圖取自黃聖凱臉書）

醫師分享隨身帶上飛機的兒童藥物。（圖取自黃聖凱臉書）

流感治療藥物

●克流感：抗病毒藥物，是一般在門診確認流感後，醫師會開立的藥物，要連吃5天，各年齡層適用，幼兒有自費的口服懸浮液劑型。

●瑞樂沙：吸入劑型，要使用5天，注意有氣喘與肺部疾病者儘量不要使用，會造成支氣管痙攣，適用於5歲以上。

●Rapivab：自費針劑，在門診滴完，許多患者常常會說，就像活過來了一樣，症狀緩解迅速，快速退燒。

●Xofluza：自費口服藥物，成人一次服用兩顆，效果也很好，適合帶出國使用，適用於5歲以上。

黃聖凱說，他這次出國就有自費購買流感治療藥物以備不時之需，也幫患有氣喘的孩子，準備了的緊急緩解藥物Berotec。而抗病毒藥物屬於處方藥物，不建議一般民眾自行使用。

預防流感

●每年接種流感疫苗：疫苗可降低重症風險，建議高風險族群（老人、小孩、慢性病患者）務必接種。

●勤洗手：用肥皂搓洗20秒，減少病毒傳播。

●佩戴口罩：在人多的地方，避免飛沫傳播。

●充足睡眠：睡眠不足會降低免疫力，增加感染風險。

黃聖凱提到，雖然年假結束，但台灣天氣仍然濕冷，過往經驗顯示，收假後往往是流感與各種感冒的高峰期，希望大家都能夠好好照顧身體，珍惜家人，增強免疫力。

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