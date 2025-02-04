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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗詢問度飆升 竹縣急調撥千劑公費疫苗明開放接種

2025/02/04 18:05

為降低感染後發生重症和死亡風險，新竹縣政府衛生局請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力。（記者廖雪茹攝）

為降低感染後發生重症和死亡風險，新竹縣政府衛生局請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕接種疫苗是預防疾病最有效的方式，鑑於近日鄉親關注流感疫苗議題，新竹縣政府衛生局今（4）日緊急向疾管署爭取調撥公費流感疫苗1042劑（廠牌為國光及高端），適用於3歲以上自去（2024）年10月起尚未接種者。

衛生局表示，因數量有限，依13鄉鎮人口數比例分配至各衛生所，明（5）日起在13鄉鎮市衛生所開診時間開放接種。

為降低感染後發生重症和死亡風險，衛生局請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力。另外，衛生局也提醒鄉親先透過衛生局或衛生所網頁查詢接種時間，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

這週受冷氣團影響，氣溫偏低，衛生局呼籲民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，並於人潮擁擠處戴口罩，若出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

衛生局強調，若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

相關資訊請見：

各衛生所流感疫苗接種資訊

新冠JN.1疫苗合約院所及相關資訊

竹縣疫苗地圖（可查詢上開疫苗合約院所）

公費長者肺炎鏈球菌疫苗介紹及合約院所

新竹縣公費流感抗病毒藥劑院所查詢

自費流感疫苗合約院所查詢

鑑於近日鄉親關注流感疫苗議題，新竹縣政府衛生局今（4）日緊急向疾管署爭取調撥公費流感疫苗1042劑，依13鄉鎮人口數比例分配至各衛生所，明（5）日起開放接種。 （新竹縣政府提供）

鑑於近日鄉親關注流感疫苗議題，新竹縣政府衛生局今（4）日緊急向疾管署爭取調撥公費流感疫苗1042劑，依13鄉鎮人口數比例分配至各衛生所，明（5）日起開放接種。 （新竹縣政府提供）

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