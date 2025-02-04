染流感能泡溫泉？ 醫指「1情況」恐增加心臟負擔

網友好奇「感冒可不可以泡溫泉」，陳威龍指出，如果流感或新冠合併全身性的症狀反應，泡溫泉恐增加心臟負擔。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間流感進入高峰，女星徐熙媛（大S）在日本旅遊時因流感併發肺炎猝逝的消息震驚各界。據悉，1月29日大S一行人前往箱根泡溫泉，當時已經出現流感症狀，而病情也未得到好轉。對此，醫師陳威龍指出，如果流感或新冠合併全身性的症狀反應，泡溫泉恐增加心臟負擔。

陳威龍醫師在社群平台Threads發文，不少人在討論，感冒是否能夠泡溫泉？陳威龍透露，「如果感冒是因為鼻病毒等感染，通常沒有『全身性』的反應，只局限在流鼻水、打噴嚏等單純的上呼吸道症狀，如果也沒有心血管等相關慢性病，適度的洗熱水澡或泡溫泉，並非絕對禁忌。」

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陳威龍強調，如果感冒像是流感或是新冠，或即使是一般感冒病毒感染，得特別留意同時合併「全身性」的反應，例如「全身肌肉痠痛、倦怠、發燒、畏寒等等，就不適合泡溫泉」。陳威龍進一步解釋，「並不是因為血液循環讓病毒到處流竄！其實不泡也會流竄！而是因為全身反應就包含血管擴張，甚至是脫水，這時候在泡溫泉會讓血管擴張更嚴重，有可能讓血壓下降，並增加心臟的負擔。」

貼文曝光，引起網友熱議，「還以為畏寒狀況下，泡個澡讓身體覺得溫暖，是可以的，原來不行啊」、「我姪子也是因爲身上有感染，去泡溫泉回家發燒送醫住院打抗生素」、「不管是感冒、流感還是新冠肺炎，最好就是在家休息，不要亂跑，以免散播病毒」、「曾經聽人家說感冒可以泡澡，去蒸氣烤箱可以讓鼻子通暢，但我認為生病就不該出去，反而禍害別人」。

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