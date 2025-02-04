胎兒右肺被腫瘤塞滿7成 一出生就手術成功搶救肺葉

黃小寶的父母感謝醫療團隊協助讓孩子順利長大。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕男嬰黃小寶在母親腹中時，被發現右側有肺部腫瘤，經診斷為先天性肺部呼吸道畸形（CPAM），在孕程後期，腫瘤已占據寶寶右肺約70%的體積，並持續壓迫心肺，所幸在出生後經手術切除，剩餘正常肺葉擴張良好已出院，目前呼吸狀況穩定，與一般同齡新生兒無明顯差異。

黃小寶的母親黃女士在懷孕22週時，因為產檢超音波發現胎兒右肺腫瘤，是最常見的胎兒肺部腫瘤，由宜蘭轉診至台北榮總。經高層次超音波檢查確認胎兒右肺有3.8 x 2.7 x 2.6公分CPAM，並將心臟與縱膈腔推向側邊。

請繼續往下閱讀...

台北榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任葉長青表示，在會診兒童外科說明出生後治療計畫及預後，黃女士決定繼續懷孕，但隨著週數增加，CPAM也跟著變大，因為壓迫造成胎兒水腫與腹水及羊水過多，導致子宮收縮與早產現象，在配合住院安胎、胎兒治療後，病況改善，只是進入孕程後期，CPAM仍占據肺部體積超過70%，心肺遭到壓迫。

右圖為正常胎兒心臟（紅）與肺臟（藍），左圖則是黃小寶肺部腫瘤壓迫心肺的情形。（北榮提供）

葉長青指出，寶寶足月時剖腹產出生，第一時間放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後透過手術將CPAM切除，術後剩餘正常肺葉擴張良好，移除引流管後已出院；目前呼吸狀況穩定，不需要使用呼吸器，進食和發展與一般同齡新生兒無明顯差異。

葉長青表示，CPAM是胎兒的肺葉被沒有功能的囊腫組織取代，發生率約1/4500至1/11000，是最常見的胎兒肺部腫瘤，確切致病機轉不明，屬於偶發、非遺傳性的疾病。

葉長青指出，過去罹病新生兒出生時多無明顯症狀，常在合併感染時才被意外發現，但隨著產前超音波與影像醫學進步，產檢時被發現比例上升。若病灶不大，隨著孕程進行，約50%可能自發性縮小，出生後無症狀追蹤即可，嚴重者則恐造成胎兒水腫，一出生就須手術，感謝黃小寶及其家人不畏往返宜蘭與台北的路途，接受治療而獲得幸福果實。

黃小寶一家人與醫療團隊合影。（北榮提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法