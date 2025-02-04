北市公費流感疫苗估明日前用罄 僅25醫院診所庫存超過20劑

截至4日下午2點，台北市僅餘18家醫院庫存50劑以上、7家診所庫存20劑以上公費流感疫苗。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕藝人大S徐熙媛過年到日本旅遊感染流感併發肺炎過世，許多民眾紛紛前往施打流感疫苗。台北市衛生局公布，截至今（4）日下午2點，台北市僅餘18家醫院庫存50劑以上、7家診所庫存20劑以上公費流感疫苗，建議前往接種前，電洽醫療院所，以免徒勞往返。

統計台北市昨（3）日接種公費流感疫苗約6000劑，截至今日早上9點庫存量約6200劑，預估將於近日使用完畢。目前出生滿6個月以上且尚未接種者都可以接種公費流感疫苗，衛生局呼籲50歲以上或6歲以下高風險族群盡快前往合約醫療院所施打。

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台北市衛生局公布，截至今日下午2點，台北市僅餘18家醫院庫存50劑以上、7家診所庫存20劑以上公費流感疫苗，醫院部分包括台北市立聯合醫院仁愛、和平、陽明院區及附設松山、信義、大安、中正、大同、政大、南港、內湖、士林、北投門診部，還有台大醫院、台大兒童醫院、三總總院及北投分院民眾診療服務處、台北榮總。

診所部分為林應然小兒科診所、快樂兒童診所、林建輝小兒科診所、小禾馨民權小兒專科診所、禾馨民權婦幼診所、林登山耳鼻喉科診所、內湖國泰診所，相關資訊可至台北市衛生局官網首頁／公費流感疫苗專區查詢。

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