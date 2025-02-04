春節14萬人次拉肚子！8年未流行諾羅病毒株流行 多數人難免疫

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕春節連假吃吃喝喝，疾管署今（4日）公布上週腹瀉門急診就診累計14萬6851人次，預估本週將上升，且近4週共接獲336起腹瀉群聚通報案件，為近6年同期新高，但從趨勢預估最快下週疫情就會反轉。諾羅病毒去（2024）年以來的主流病毒株是8年未於國內流行的GII.17，亦有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今（2025）年1月19日至25日的腹瀉門急診達24萬2589人次，1月26日至2月1日的春節期間，因為連假多數門診休診，累計14萬6851人次，較前一週下降39.5%。

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疾管署副署長曾淑慧指出，1月19日至25日的腹瀉門急診達24萬2589人次，高於2020至2024年同期，而春節連假就診量下降，預計未來一週會上升，但由於近期無重大群聚案，預估最快下週疫情就會止升、出現反轉。

另外，李佳琳指出，近4週共接獲336起腹瀉群聚通報案件，高於2020至2024年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計126起，以檢出諾羅病毒125件占99.2%為多。

李佳琳說明，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，國內去年起流行病毒株由過去最常流行的GII.4轉變為GII.17，與2015至2016年的2波諾羅病毒大流行型別相同。該型別已經8年未於國內流行，亦有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生。

疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、徹底煮熟再食用，尤其是蚵、貝等帶殼水產。

此外，疾管署提醒，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員，尤其是廚工的衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒須暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

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