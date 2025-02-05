健康網》洗腎高風險遺傳病排行榜 糖尿病排第3 第1名是它

醫師彙整6大常見容易導致家族洗腎疾病。高血壓、糖尿病、痛風都榜上有名，而第一名為疾病「多囊腎」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，腎臟病是不是會遺傳？到底哪一種腎臟病風險最高？」醫師洪永祥彙整6大洗腎高風險遺傳疾病排行榜，痛風、高血壓都榜上有名，而國人洗腎最大因素「糖尿病」僅排第3名，第1名為疾病「多囊腎」，一旦父母任一方罹患，會增加子女多囊腎、慢性腎臟病、尿毒症等風險，未來需洗腎機率甚至可高達500倍。

洪永祥診所院長洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，在台灣常見引起慢性腎衰竭的慢性病幾乎都跟基因相關，若親人曾有慢性腎衰竭或正在洗腎，自己也務必要小心，即使正值青春年華仍要積極護腎，洪永祥根據疾病遺傳機率高低，加上將來慢性腎衰竭與末期腎病變（即尿毒症洗腎）風險的高低，排列6大洗腎高風險遺傳疾病排行榜：

請繼續往下閱讀...

第6名 慢性腎絲球炎

在台灣，慢性腎絲球炎往往是造成年輕人洗腎的一個主因，很多年輕人搞不清楚為何會腎衰竭，最後接受腎臟切片後發現，原來經年累月一直有潛血蛋白尿，腎臟經年累月一直處在慢性發炎狀態，台灣年輕人最常見的IgA腎病變與微小病變跟其他很多的原發性腎絲球炎都有遺傳的傾向。

一旦爸媽一方有慢性腎絲球炎，遺傳到腎絲球炎的風險比一般人高約10到20%，將來得到慢性腎臟病的風險比一般人高約20到30%，將來得到尿毒症風險比一般人高約5到15%。

第5名 痛風

痛風是台灣第4常見的引起慢性腎衰竭的疾病，光是高尿酸血症就會引起腎臟負擔，一但急性痛風發作更是對腎臟重重破壞，每急性發作一次腎功能就惡化一次，根據台灣本土研究人體生物資料庫的數據與臨床患者紀錄等資料進行比對，分析3千多筆痛風基因相關資料，確認「ABCG2」是導致台灣民眾罹患痛風機率加劇的主要基因。

萬一爸爸媽媽其中一人有痛風，遺傳到痛風的風險比一般人高約20到30%，將來得到慢性腎臟病風險比一般人高約20到30%，將來得到尿毒症風險比一般人高約10到20%。

醫師指出，當父母任一方有痛風也可能遺傳，而且將來慢性腎臟病、尿毒症風險也會提高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

第4名 高血壓

台灣造成慢性腎衰竭僅次於糖尿病的第二腎臟殺手，根據研究數據，每10個高血壓將來有2個會進入尿毒症需洗腎，更恐怖的是隨年紀老化本態性高血壓盛行率大增，依據2017到2020年國民營養健康狀況變遷調查結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估台灣約有529萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升。

一旦爸媽一方有高血壓，遺傳到高血壓的風險比一般人高出1.5到2倍，將來得到慢性腎臟病的風險比一般人高約15至30%，將來得到尿毒症風險比一般人高約15到30%。

第3名 糖尿病

台灣洗腎第一名原因，各國家不同團隊的研究發現，糖尿病出現腎病變導致尿毒症要洗腎的比例高達30到40%。糖尿病腎病變有一定的破壞速度，通常在10到15年會出現微量白蛋白尿，即糖尿病開始出現腎病變的起始訊號，接著腎絲球過濾率開始往下掉到60分以下，進入第3期、第4期、第5期，經過25到30年就進入洗腎。

關於糖尿病遺傳的研究已發現有超過400個基因變異與2型糖尿病有關，而糖尿病及其併發症是由多個基因變異所引致。以華人研究而言，每5名糖尿病人士便有1名是在40歲前發病，背後可能與其種族的基因有關。

加上台灣人的基因型產生腎病變機率高，一旦爸媽一方有糖尿病，遺傳到糖尿病的風險比一般人高約2到4倍（200到400%），將來得到慢性腎臟病的風險比一般人高約30至50%，將來得到尿毒症風險比一般人高約30到50%。

第2名 紅斑性狼瘡

幾乎所有全身性紅斑性狼瘡病患都會有腎臟病變，有時尿液常規檢查正常，但腎臟組織切片卻可在免疫螢光或電子顯微鏡檢查下發現異常。 在臨床上約有38到65%的全身性紅斑性狼瘡病人有腎炎之現象，尿液檢驗會發現蛋白尿增加，顯微鏡下檢出發炎細胞。大約有1/10的狼瘡病人最後會進入末期腎病（即尿毒症）。

一旦爸媽一方有紅斑性狼瘡，遺傳到紅斑性狼瘡的風險比一般人高約5到13倍（500到1300%），將來得到慢性腎臟病的風險比一般人高約30至50%，增加尿毒症風險比一般人高約50至100倍。

醫師表示，紅斑性狼瘡患者以女性佔多數，約3.2萬人至3.5萬人，幾乎所有全身性紅斑性狼瘡病患都會有腎臟病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

第1名 多囊腎

多囊腎是台灣造成尿毒症的第5大元兇，是因為基因的缺陷所導致遺傳疾病，目前知道的為第16對染色體（PKD1）與第4對染色體（PKD2）基因變異造成。

台灣自體顯性多囊性腎臟病患者人數預估在25000到55000人之間，患者的腎臟會長滿大小不一的水泡，故又俗稱為「泡泡腎」。在自體顯性多囊腎的患者中，大約一半會在60歲前會進入透析。

一旦爸媽一方有多囊腎，遺傳到多囊腎的風險比一般人高約500倍（50000%），將來得到慢性腎臟病的風險比一般人高約200到500倍，增加尿毒症風險比一般人高約500倍。

有家族史 40歲前就要積極護腎

洪永祥提到，許多有上列遺傳疾病的下一代，一旦到了40歲腎功能衰退的速度就比一般人快很多，因此，建議40歲前就要積極養腎，積極健檢抽血驗尿超音波等掌握腎功能狀態，避免憋尿、水喝太少、熬夜高油鹽糖飲食，另外要多攝取十大護腎的食物如魚油、藍莓、橄欖油、羽衣橄欖、益生菌等，提早護腎來避免步入尿毒症洗腎的惡夢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法