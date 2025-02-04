癌症篩檢新制納入更多族群 桃園市加碼篩檢服務

桃園市擴大肺癌篩檢計畫，提供40歲以上設籍桃園，具空污、油煙及菸品、職業暴露、疾病史與家族史高風險族群進行篩檢。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國際抗癌聯盟（UICC）訂定每年2月4日是「世界癌症日」，桃園市衛生局表示，去（2024）年結合478家醫療院所推動5項公費癌症篩檢及桃園市擴大肺癌篩檢計畫，共服務45萬3138人次，找出確診口腔癌32人、大腸癌266人、子宮頸癌292人、乳癌410人及肺癌161人，為癌症防治提供重大助力，今年起國家更擴大癌症篩檢對象，桃園市同步加碼相關計畫，呼籲符合資格的市民踴躍檢查。

衛生局表示，今（2025）年癌症篩檢新制上路，將預防保健服務範圍擴及更多族群，包括：

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一、子宮頸癌篩檢提供25至29歲婦女每3年1次及30歲以上婦女每年1次。

二、乳癌篩檢適用於40至74歲婦女，每2年1次。

三、大腸癌篩檢針對45至74歲及40至44歲且具家族史者，每2年1次。

四、肺癌篩檢則涵蓋45至74歲男性或40至74歲女性具家族史者，以及50至74歲重度吸菸（20包–年以上）者，前2項若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

五、新增35歲、45歲及65歲女性的人類乳突病毒（HPV）檢測服務。另口腔癌篩檢持續針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，以及18至29歲有嚼檳榔（含已戒）習慣的原住民，每2年1次。

衛生局表示，桃市府也加碼推出多項專屬計畫，擴大肺癌篩檢計畫提供40歲以上設籍桃園，具「空污、油煙」、「菸品」、「職業暴露」及「疾病史與家族史」高風險族群肺癌篩檢；「腸保健康－無痛性大腸鏡檢查」則補助上述大腸癌篩檢結果為陽性者進一步接受無痛性大腸鏡檢查；「HPV DNA檢測補助計畫」提供接受上述子宮頸癌篩檢結果為非典型細胞變異或低度變異者HPV檢測服務。

呼籲符合篩檢資格民眾踴躍參加，藉由定期接受癌症篩檢，可以及時發現癌前病變或早期癌症，並把握黃金治療期診治，可大幅降低癌症發生或死亡的風險，相關篩檢資訊及社區篩檢場次，可至桃園市衛生局官網或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。

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