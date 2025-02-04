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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

世衛：不吸菸肺癌患者成全球第5大癌症死因 空污為重要因素

2025/02/04 15:27

世衛轄下國際癌症研究中心（IARC）指出，從不吸菸的肺癌患者人數呈上升趨勢，推測與空污有很大關聯。示意圖。（法新社）

世衛轄下國際癌症研究中心（IARC）指出，從不吸菸的肺癌患者人數呈上升趨勢，推測與空污有很大關聯。示意圖。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）轄下國際癌症研究中心（IARC）最新報告指出，從未吸過香菸或菸草卻罹患肺癌的人，比例呈現上升趨勢，推估已是全球第5大癌症死因，空氣污染可能是重要因素，尤其是在中國。

英國《衛報》3日指出，IARC發表於知名醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine）的研究報告指出，肺癌在全球癌症發生率和死亡率中名列第一，2022年約有250萬人被診斷出罹患肺癌。

不過，最近幾十年來，在肺癌的4種主要亞型（腺癌、鱗狀細胞癌、小細胞癌和大細胞癌）中，腺癌已成為男性和女性肺癌的主要亞型。2022年，腺癌佔全球男性肺癌病例的45.6％，佔全球女性肺癌病例的59.7％。從不吸菸者的肺癌幾乎全部以腺癌形式發生，佔整體肺癌病例的70％。

過去40年來，大多數國家男性肺癌發生率普遍下降，但女性肺癌發生率卻呈現持續上升的趨勢。雖然男性仍佔肺癌病例的大多數，2022年約為160萬例，但男性和女性肺癌發病率之間的差距正在縮小。

IARC指出，愈來愈多證據顯示，空污與腺癌風險增加存在因果關係，「空污部分解釋了腺癌的流行，佔全球從不吸菸者肺癌病例的53％至70％」。2022 年，約有20萬例腺癌病例與暴露於空污中有關，而空污造成腺癌負擔最大的是在東亞，尤其是中國。

不過，專家強調，還需要進一步研究空污或其他致病因素與肺腺癌的關聯性。

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