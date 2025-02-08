健康網》5健康零食孩子也愛！ 自製爆米花、可可燕麥球上榜

營養師指出，自製爆米花比市售的甜口味爆米花少油、少糖，自己做更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕零食是孩子們的「主食」，看著桌上堆滿糖果、餅乾、巧克力，身為家長的您是不是很擔心孩子的健康呢？對此，營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」推薦5種健康又低糖零食，包括：無糖水果乾、低糖堅果條、希臘優格配水果，或是自製可可燕麥球、爆米花，孩子一同動手製作，增進親子感情，適量吃孩子開心、家長安心！

●低糖堅果條：含有健康的好油脂與優質蛋白質，提供孩子滿滿的能量，比起餅乾不容易讓血糖快速飆升，推薦選擇杏仁、核桃、腰果搭配少量乾果，口感豐富又美味。

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●無糖水果乾：富含天然果糖與纖維，沒有添加多餘糖分，比起糖果更健康、更天然。孩子超愛的酸甜滋味，推薦芒果乾、鳳梨乾、草莓乾等，或是選擇冷凍水果乾、蔬菜乾，也很適合給孩子當點心。建議選購時，注意包裝上的成分表，選擇「無額外添加糖」的水果乾，避免吃進多餘熱量。

營養師提及，無糖水果乾富含天然果糖與纖維，沒有添加多餘糖分，比起糖果更健康、更天然；示意圖。（圖取自freepik）

●可可燕麥球：以燕麥、可可粉和椰棗製作，製作時只要將燕麥、椰棗、可可粉、杏仁等材料放入食物調理機攪碎，揉成小球狀即可完成！沒有額外添加糖分，口感扎實又飽足，可讓孩子當成零食或甜點吃。親子一起DIY，讓孩子自己動手製作，吃起來更有成就感！

●自製爆米花：比市售的甜口味爆米花少油、少糖，自己做更健康！製作時，用少量椰子油或橄欖油爆玉米粒，撒一點海鹽、玫瑰鹽調味，甚至也可再加入少量抹茶粉或可可粉，做成不同口味，讓孩子驚喜連連。

●希臘優格配水果：低糖、高蛋白質，搭配新鮮水果的天然甜味，完全取代糖果或冰淇淋，推薦選擇藍莓、奇異果、草莓等水果顏色繽紛，再用透明杯分層裝優格和水果，擺盤美美的，看起來就很吸引人。

營養師表示，希臘優格配水果低糖、高蛋白質，搭配新鮮水果的天然甜味，完全取代糖果或冰淇淋，適合孩子食用；示意圖。（圖取自freepik）

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