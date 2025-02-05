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健康網》薑黃是腸道救星！「隱藏版吃法」吸收率達2000％

2025/02/05 19:02

學者指出，黑胡椒中的胡椒鹼能提高薑黃素的吸收率高達2000%；圖為示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，黑胡椒中的胡椒鹼能提高薑黃素的吸收率高達2000%；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕薑黃是一種來自薑科的草本植物，根部常被用作香料或草藥。營養學者洪泰雄指出，薑黃有助舒緩腸躁症不適、促進腸道健康，以及促進肝臟解毒等多種好處。想要增加薑黃素吸收，可以搭配黑胡椒，當中含有胡椒鹼，能提升薑黃素吸收達2000%；或者搭配酪梨、橄欖油等健康脂肪，也可提升吸收效果。

洪泰雄於臉書發文說明，腸躁症（IBS）是一種常見的消化系統功能障礙，症狀包括腹痛、腹脹、腹瀉或便秘等。而薑黃（Turmeric）中的薑黃素（Curcumin）具有抗發炎、抗氧化和腸道調節作用，能幫助舒緩腸躁症的不適，並促進腸道健康。

薑黃素是薑黃活性成分

洪泰雄細說，薑黃與薑黃素不同，薑黃是一種來自薑科的草本植物，其根部常被用作香料或草藥；薑黃素則是薑黃的主要活性成分，負責其抗發炎與抗氧化作用，對腸道、免疫系統、關節、腦部等有益。

3招增加薑黃素吸收

●搭配黑胡椒：黑胡椒中的胡椒鹼（Piperine）能提高薑黃素的吸收率高達2000%。

●與脂肪一起食用：薑黃素是脂溶性成分，與椰子油、橄欖油、魚油、酪梨等健康脂肪一起食用可提升吸收效果。

●與生薑結合食用，能增強抗發炎效果。

學者表示，薑黃與生薑結合食用，能增強抗發炎效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，薑黃與生薑結合食用，能增強抗發炎效果；圖為示意圖。（圖取自freepik）

薑黃好處多 還能控血糖、保護關節

洪泰雄提到，薑黃作用包含抗發炎，減少腸道發炎，緩解腸躁症症狀；抗氧化，保護腸道細胞，減少自由基損害；促進腸道健康：調節腸道菌群，改善消化功能；減少腸道痙攣：放鬆腸道平滑肌，緩解腹痛與絞痛。

並具有緩解腸躁症、消化不良；保護腸胃，預防胃潰瘍；抗發炎、提升免疫力；促進肝臟解毒，保護肝臟；幫助血糖控制，降低糖尿病風險；促進關節健康，減少關節炎症狀的效果。不僅適合腸躁症患者，也適合想要增強腸道健康、提升免疫力的人。

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