宜蘭胃癌發生率高 幽門螺旋桿菌免費篩擴大對象

宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢，只要攜帶身分證及健保卡前往衛生所領取採便管，就可接受篩檢，相關訊息可洽詢各地衛生所，或撥打衛生局癌症篩檢專線03-9352722。

依據國民健康署最新癌症登記資料顯示，胃癌位居宜蘭縣10大癌症發生率第8名，一年新診斷胃癌人數有108人；另依衛生福利部最新國人死因統計結果，胃癌位居且宜縣10大癌症死亡率第4名，一年因胃癌死亡人數有81人。

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宜蘭縣衛生局表示，導致胃癌發生的原因，與環境、飲食、免疫、胃幽門螺旋桿菌感染及慢性胃病有關，胃癌患者有8至9成是由幽門螺旋桿菌感染所引起，一旦檢測結果為陽性，代表有幽門螺旋桿菌感染，但是感染不一定會有症狀，因此必須至消化專科接受胃鏡檢查，才可確定胃內部的情況，並依照醫師指示接受除菌治療，才能達到預防胃癌發生的效果。

宜蘭縣政府101年度開始辦理胃癌防治試辦計畫，當年度提供本縣1396位50至69歲縣民糞便幽門螺旋桿菌檢測服務；經由試辦結果分析，宜縣幽門螺旋桿菌盛行率較高，因此於102年開始全面啟動篩檢。

縣府表示，截至113年底止，宜縣共計篩檢4萬8440人，檢出陽性個案1萬6231人，經複檢後發現潰瘍5037人、食道癌4人、胃癌12人，讓患者能早期發現及早治療，今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未篩的縣民免費篩檢，名額有限請把握機會。

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