自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

宜蘭胃癌發生率高 幽門螺旋桿菌免費篩擴大對象

2025/02/04 14:55

宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢，只要攜帶身分證及健保卡前往衛生所領取採便管，就可接受篩檢，相關訊息可洽詢各地衛生所，或撥打衛生局癌症篩檢專線03-9352722。

依據國民健康署最新癌症登記資料顯示，胃癌位居宜蘭縣10大癌症發生率第8名，一年新診斷胃癌人數有108人；另依衛生福利部最新國人死因統計結果，胃癌位居且宜縣10大癌症死亡率第4名，一年因胃癌死亡人數有81人。

宜蘭縣衛生局表示，導致胃癌發生的原因，與環境、飲食、免疫、胃幽門螺旋桿菌感染及慢性胃病有關，胃癌患者有8至9成是由幽門螺旋桿菌感染所引起，一旦檢測結果為陽性，代表有幽門螺旋桿菌感染，但是感染不一定會有症狀，因此必須至消化專科接受胃鏡檢查，才可確定胃內部的情況，並依照醫師指示接受除菌治療，才能達到預防胃癌發生的效果。

宜蘭縣政府101年度開始辦理胃癌防治試辦計畫，當年度提供本縣1396位50至69歲縣民糞便幽門螺旋桿菌檢測服務；經由試辦結果分析，宜縣幽門螺旋桿菌盛行率較高，因此於102年開始全面啟動篩檢。

縣府表示，截至113年底止，宜縣共計篩檢4萬8440人，檢出陽性個案1萬6231人，經複檢後發現潰瘍5037人、食道癌4人、胃癌12人，讓患者能早期發現及早治療，今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未篩的縣民免費篩檢，名額有限請把握機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中