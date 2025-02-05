健康網》打疫苗前空腹、吃退燒藥？ 飲食注意事項一次收

營養師提醒，施打疫苗前後適度補水，因水分能幫助新陳代謝掉身體中的廢物，也可幫助緩解施打後的高燒症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值流感旺季，加上近日發生大S染流感併發肺炎離世消息，引發民眾搶打潮；對此，好食課營養師Christina楊婷貽在「好食課」發文整理施打疫苗前的常見疑問，如打疫苗前要空腹、喝酒或先吃退燒藥嗎等，並解答建議別空腹、喝酒，也無須特別吃退燒藥。另外，打疫苗前建議透過飲食維持免疫力、降低發炎，並充足睡眠、適度喝水，讓疫苗保護力更佳。

常見疫苗接種3QA

疑問1.打針前要空腹嗎：其實空腹與否並不會影響疫苗的作用，但因為怕民眾會有低血糖、暈針等問題，因此多半會建議民眾不要空腹。若平時沒吃早餐的習慣，就比照日常，維持平常心即可，不需特別進食使得身體不舒服。

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疑問2.打疫苗前喝酒：雖然目前無科學證據顯示，打針前喝多少酒會影響疫苗作用，但酒精容易造成身體發炎，所以一般不建議民眾於打疫苗前後飲酒。

疑問3.打疫苗前先吃退燒藥嗎：部分研究指出，退燒藥的使用可能會去干擾疫苗反應，所以不建議打疫苗前即吃退燒藥，但如果打完後有發燒等不適症狀仍是可吃藥物來緩解。

營養師表示，部分研究指出，退燒藥的使用可能會去干擾疫苗反應，因此打疫苗前不建議先吃退燒藥，但如果打完後有發燒等不適症狀時，仍可吃藥物緩解。（資料照）

打疫苗前 維持免疫、睡飽適量喝水

維持免疫力：維持免疫力，讓疫苗在良好的身體狀態下發揮作用。飲食上建議吃足蛋白質，因為蛋白質是構成免疫重要的原料，每餐吃足1掌心的豆魚蛋肉，幫助維持免疫的健康；另外，吃南瓜籽、牡蠣等富含鋅的食物，也可幫助促進免疫細胞發育，增強身體代謝能力。

降低發炎：疫苗於身體作用時，多少會引起身體一些發炎反應，使得四肢無力、發燒等情形，建議可先吃具抗氧化功效的食物，如鮭魚富含ω-3脂肪酸，可幫助身體減少氧化壓力，減輕發炎情形；維生素C則主要存於蔬果中，建議每日吃足五蔬果，可多吃芭樂、奇異果、小番茄等食材，幫助身體抗氧化。

維持最佳狀態：建議施打疫苗前天不熬夜，充足睡眠，睡滿7小時以上，讓自己能有好體力去接種疫苗；此外，也應適度補水，因水分能幫助新陳代謝掉身體中的廢物，也可幫助緩解施打後的高燒症狀，建議喝足體重公斤數×30的水，但也不要為了多喝水而強灌，造成自己身體不適。

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