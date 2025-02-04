北市聯醫未納住院整合照護計畫 議員：早加入減民眾負擔

台北市立聯合醫院和平院區。（資料照）





〔記者蔡思培／台北報導〕衛福部自2022年推動「住院整合照護服務試辦計畫」，透過健保補助減輕住院病患家屬照護負擔。但北市議員張斯綱指出，計畫試辦3年來六大直轄市的補助床數涵蓋率皆不到一成，台北市名列倒數第二，且台北市立聯合醫院各院區未參與計畫，會增加家庭經濟負擔，建議聯醫盡快加入，並透過既有資源確保市民夠獲得適當醫療。

對此北市聯醫表示，住院整合照護服務計畫會在今年提出，目前已完成計畫撰寫，也同時推動住院病人友善照顧模式，提供一對一、一對多的共聘制度，盼減輕家屬照顧負荷。

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張斯綱也接獲病患家屬陳情，發現台北市立聯合醫院各院區未參與該計畫，導致住院期間病患仍須自行聘請看護，增加家庭經濟負擔。他認為若醫院未積極申請，也可能影響市民對公立醫療機構的信賴，也不利於資源公平分配。

張斯綱也指出，近來聯醫病房助理人數減少35%，離職率偏高，人力比例低於全國平均標準，若人力不足將影響護理人員工作負擔，也可能影響病患住院期間基本照護需求。

張斯綱要求台北市衛生局與聯合醫院檢討人力配置，並補足病房助理員職缺，同時申請「住院整合照護服務」計畫，提高健保補助住院照護涵蓋率。他也希望衛生局應善用既有資源，確保市民獲得適當醫療服務，減輕病患與家屬的經濟壓力。

北市聯醫指出，2023年起已透過多元管道積極招募照顧服務員，除在網路、校園、鄰里及就業服務站辦徵才，也加入教育局台北市技術型高中長照人才培育獎助計畫，也與各大專院校長照相關科系洽談產學合作、並提供每學期獎助學金6萬元，希望延攬照護人力至聯合醫院服務。

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