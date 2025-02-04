台美聯手解開生髮之謎！分子「開關」或成禿頭治療關鍵

台美科學家揭開頭髮生長的分子機制；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，由台灣大學與美國賓州州立大學（Penn State）、加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）學者攜手合作的最新研究指出，治療禿頭的關鍵可能在於調控一個分子「開關」，這項發現為開發更有效的禿頭療法帶來了新的希望。相關研究成果已刊載於《英國皮膚病學期刊》（British Journal of Dermatology）。

研究人員回顧了人類頭頂毛髮的生物學和社會演化歷程，並提出一個新穎的理論，指出人類能長出長長頭髮的能力，可能基於一個古老的分子機制。該機制在人類演化史中長期處於「休眠」狀態，直到某些環境和生理條件的出現，才被「啟動」。

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賓州州立大學人類學榮譽退休教授賈布隆斯基（Nina Jablonski）表示：「人類的頭髮，其長度、形狀、顏色和掉髮，都在社會溝通中扮演著重要角色，傳達了我們的血統、年齡、健康狀況、性成熟度和社會地位等訊息。然而，儘管頭髮如此重要，我們對這項人類皮膚特徵的起源和調控機制，卻知之甚少。」

賈布隆斯基教授先前的研究顯示，緊密捲曲的長髮能有效遮擋陽光，降低因流汗過多造成的脫水風險。研究團隊據此推測，長髮最初可能是為了保護早期人類祖先免受非洲赤道地區的強烈日曬與高溫，後來才發展出社會文化意義。賈布隆斯基表示：「又長又捲的頭髮是一種關鍵適應，讓我們的祖先能在炎熱、開闊的環境中生存，不僅減少熱暴露，還能保持水分與電解質平衡。」

台灣大學醫學工程系主任、台大組織工程與再生實驗室主任林頌然指出：「雖然長出長長頭髮在哺乳動物中並不常見，但例如雄獅、紅毛猩猩，甚至已經滅絕的長毛象也都能長出非常長的毛髮，儘管原因各不相同。這些例子告訴我們，長出非常長毛髮的分子機制一直存在，只是經常處於『沉寂』狀態。當人類祖先演化出長出極長頭髮的能力時，很可能是透過微調幾個基因『喚醒』了這個休眠的分子機制，而非演化出一套全新的機制。」

加州大學爾灣分校發育與細胞生物學教授普利克斯（Maksim Plikus）強調：「瞭解人類頭皮毛囊如何正常長出非常長的頭髮，將有助於我們為更有效的禿頭療法，找到新的分子標靶。這項發現可望為全球數百萬受掉髮所苦的人們，帶來改善生活品質的契機。」

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