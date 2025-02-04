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健康網》營養師教吃出免疫力 大蒜記得留辣味

2025/02/04 20:05

營養師指出，辛香料如大蒜含有蒜素，有助抗氧化、抗發炎，記得在處理時保留辛辣味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，辛香料如大蒜含有蒜素，有助抗氧化、抗發炎，記得在處理時保留辛辣味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛日前赴日旅遊不幸因流感併發肺炎過世，享年48歲。面對流感，營養師夏子雯建議，平時除了補充水分、充足睡眠、均衡飲食也很重要，像是攝取足夠蛋白質，如方便入口的蒸蛋、Omega-3如鮭魚、另外，辛香料如大蒜含有蒜素，記得在處理時保留辛辣味，有助抗氧化、抗發炎。

夏子雯於臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，流感病毒併發的肺炎有2種，第一種是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，致死率會比較高；第二種是續發性的細菌性肺炎，因流感而讓身體一些防衛機制被破壞後細菌趁機入侵，通常發生在得流感後約一週左右。流行的季節是從每年的10月起開始，接種疫苗是預防流感最好的方式之一。

流感常見併發症

夏子雯說明，流感不是一般感冒，嚴重度和併發症都大不相同。流感容易出現明顯的全身無力、肌肉痠痛、頭痛、發燒，有些人也會出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，常見併發症為肺炎、呼吸道窘迫症候群，嚴重可能併發腦炎、心肌炎、其它嚴重繼發性感染或神經系統疾病等，甚至多重器官衰竭、敗血症、休克等。

營養師提到，流感的症狀較一般感冒來得嚴重而且突然，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等；情境照。（圖取自freepik）

營養師提到，流感的症狀較一般感冒來得嚴重而且突然，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等；情境照。（圖取自freepik）

抗流感飲食一次看

另，針對流感，夏子雯也分享飲食方針如下：

●強化自身免疫力：均衡飲食、蛋白質足夠絕對是首要目標，因蛋白質為免疫細胞的原物料，若同時想攝取到Omega-3脂肪酸來抗發炎、提升免疫細胞活性，那鮭魚、鯖魚、秋刀魚這樣的來源就很不錯。

另外，近日天氣寒涼還下雨，可多用生薑、薑黃、大蒜來入菜，能促進循環、讓身體發熱、驅寒，且生薑有薑辣素、薑黃有薑黃素、大蒜則含有蒜素，皆具有抗氧化、抗發炎特性，記得大蒜需保留辛辣味。

營養師表示，如果喉嚨痛難吞嚥，可視身體及腸胃道狀況補充鮮奶、優酪乳等，或軟質水果如香蕉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，如果喉嚨痛難吞嚥，可視身體及腸胃道狀況補充鮮奶、優酪乳等，或軟質水果如香蕉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●若沒有胃口、或喉嚨痛很難吞嚥，則可以選擇不需費力咀嚼及吞嚥、容易消化吸收的優質蛋白質，如蒸蛋、滴雞精、豆腐、豆花、豆漿，甚至喝營養品也是一個方便的好選擇；並視身體及腸胃道狀況再補充鮮奶、優酪乳、希臘優格，以及適量軟質水果，像是藍莓、火龍果、香蕉等增加抗氧化物攝取。

●流感發生過程中容易流失水份與電解質，多喝水、並適量補充低糖的運動飲料。

●流感期間容易疲累，沒有特別重要的事情該做的，就去多睡覺，充足睡眠是修復受損細胞、增強免疫力的關鍵，可促進免疫細胞生長、分化、加強記憶功能。

4大族群小心流感重症

夏子雯提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、孕婦等都是流感重症高危險群，病況走向難以預期，所以若有症狀千萬別輕忽，應盡速就醫看診、按照醫囑服藥。並強調，平時把自己的免疫力維持住很重要，不管是不是處於流感期間，皆要保持好衛生清潔、勤洗手戴口罩（尤其是密閉的空間如高鐵、火車、捷運等，看到有人沒戴口罩卻咳嗽，只能盡可能遠離。）

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