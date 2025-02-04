大S驟逝引關注 屏縣流感疫苗連2天現施打潮

屏縣流感疫苗近兩日打氣明顯提升。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕藝人大S驟逝引起全民關注，流感疫苗出現施打潮，屏東縣昨（3日）、今（4日）2天打氣明顯提升，昨天單日施打1419人，部分衛生所平日僅約20人接種，今天上午則超過百人，十分踴躍。

屏東縣政府衛生局今（4日）上午表示，屏縣流感疫苗截至本月2日，65歲以上接種率51.6%，全國平均為46.3%，學齡前幼兒接種率74.2%，全國68.6%，2月3日流感疫苗打氣明顯提升，單日施打1419人，屏縣目前庫存量尚約1萬4000餘劑可供民眾接種。

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衛生局表示，接種疫苗是降低重症和死亡最有效的方法，呼籲高風險族群及符合接種資格民眾儘早將疫苗打好打滿，以儘早獲得保護力，維護自身健康。相關預防接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。

支援屏縣長治鄉衛生所的屏東基督教醫院家醫科主治醫師陳亮仁今天表示，近日民眾對流感關注度增加，打疫苗的人數也跟著增加，以往一天約20人左右，今天上午則超過1百人，若有計畫出國，尤其是有慢性疾病的民眾，至少出發前2週打疫苗，提早打以便抗體產生，進出人多的場所也應做好個人防護，勤洗手、戴口罩。

屏縣長治鄉衛生所今天上午湧現流感疫苗接種人潮。（記者羅欣貞攝）

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