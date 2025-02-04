大S猝逝！彰基、秀傳春節9天湧401流感病患 疫苗「1劑不留」用罄

流感可透過疫苗有效預防，接種後約2週產生抗體，一旦感染吃藥可防重症。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕女星徐熙媛（大S）因流感併發肺炎猝逝震驚各界，事實上，今（2025）年春節9天假期流感就在高峰，彰化基督教醫院、彰化秀傳與彰濱秀傳醫院9天就有多達401名流感病患就醫，病床供不應求，且這三家大型醫院的流感疫苗也都打光；醫師呼籲民眾勤洗手、戴口罩，以降低感染風險。

彰化基督教醫院統計，今年春節9天連續假期來彰基急診，診斷為流感的約有260人，總院幾乎天天爆滿，醫護人員忙翻。彰化秀傳醫院與彰濱秀傳醫院則約有141人急診後確診為流感。

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去年流感期間，醫護為民眾施打打流感疫苗。（彰基提供）

彰基急診重症醫學部主任李宗翰指出，今年春節假期，彰基急診病人數量比往年多出3到5成，尖峰時期甚至每2分鐘就會有1個病人掛號，其中流行性感冒及急性腸胃炎的病人也比平常多出3到5倍數量。

彰化秀傳醫院家庭醫學科主任李育慶則表示，流感是一種急性病毒性呼吸道感染，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽，大部分患者可在7天內康復。但流感傳播迅速，嚴重時可能引發肺炎、腦炎或其他併發症，特別是老年人、嬰幼兒、孕婦、慢性病患者及免疫功能較低者，需特別留意。

他說，流感主要透過飛沫傳播，當患者咳嗽或打噴嚏時，病毒進入空氣並感染他人，此外，若接觸污染物再摸眼、鼻、口，則可能間接感染。流感潛伏期約1到4天，患者在發病前1天至發病後3到7天仍具傳染力，幼童的傳播期甚至更長。大多數患者可自行康復，但少數人可能併發肺炎、中耳炎、腦炎或心包膜炎等嚴重疾病。

醫師呼籲民眾勤洗手、戴口罩，以降低感染流感風險。圖為彰基去（2024）年打流感疫苗狀況。（彰基提供）

要如何預防流感？李育慶說，每年施打流感疫苗，是預防流感及併發症的最有效方法，其次是保持良好衛生習慣如勤洗手。避免用手觸摸眼、鼻、口，減少病毒進入口鼻的機會；咳嗽或打噴嚏時，應以面紙、手帕或衣袖遮掩口鼻，減少飛沫傳播。若有呼吸道症狀，應佩戴口罩，並定期更換。生病時應避免外出並盡速就醫。流感流行期間，避免前往人潮擁擠場所，如捷運、商場。

李育慶表示，抗病毒藥物如克流感與瑞樂沙，在發病48小時內服用效果最佳。透過良好衛生習慣、接種疫苗與及早治療，能有效降低感染風險。

彰基在春節9天連假中有260名流感病患就醫，且流感疫苗都打光。（記者湯世名攝）

春節9天連假期間，彰化秀傳醫院與彰濱秀傳醫院約有141人急診後確診為流感。（記者湯世名攝）

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