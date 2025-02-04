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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

小五生頻尿床 睡覺仍包尿布？醫：不是疾病！尚未發育成熟

2025/02/04 11:10

兒科醫師林子晴指出，治療兒童尿床多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，並透過獎勵機制，幫助孩子建立自信。（記者廖雪茹攝）

兒科醫師林子晴指出，治療兒童尿床多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，並透過獎勵機制，幫助孩子建立自信。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名11歲的小五男童每天幾乎晚上都還有尿床問題，不得不包尿布睡覺，影響孩子的自信心，令父母感到擔憂。經醫師詳問與檢查，排除了泌尿道感染及腎臟疾病等可能性，醫師強調「尿病不是病，可能是發育尚未完全，通常會隨時間改善。」經醫病溝通，建議調整生活習慣並搭配使用藥物治療，目前孩子在藥物控制下幾乎不需要尿布，持續門診追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師林子晴表示，尿床即夜間遺尿，是兒童中常見情況。5歲時約20%的兒童仍會尿床，隨著年齡增長，多數可自然改善，每年約有15%的孩子會自行痊癒，成年後仍有約1%的人可能持續受影響。

尿床的原因可能與身體發育尚未成熟，如夜間膀胱過動、神經系統發育未完善或抗利尿激素分泌晝夜節律不明顯有關，也可能是睡前真的喝了太多的水，所以當然晚上尿多。診斷需透過詳細病史詢問、理學檢查及必要檢驗，以排除其他異常，例如泌尿系統結構異常、膀胱功能問題、便秘、糖尿病或睡眠呼吸中止症等。

林子晴指出，治療多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，特別是下午5點後，並確保睡前排空膀胱，並透過獎勵機制，如集點方式，幫助孩子建立自信。若經3至6個月未見改善，可考慮濕感警報器或去氨加壓素。濕感警報器在尿床時發出警報聲喚醒孩子，成功率約30%至60%，但在台灣取得較為困難且未納入健保；去氨加壓素則能減少夜間尿液生成，但需嚴格限制晚間飲水，以避免低鈉血症。若以上方法無效，可考慮合併其他藥物治療，另外需記錄排尿日記來追蹤治療效果。

孩子因尿床可能感到自卑甚至焦慮。曾有一位小孩因害怕被責備而將濕掉的內褲藏在衣櫥裡，結果有一天爸媽從他的衣櫃裡面挖出很多條內褲。林子晴強調，治療的目標不僅是控制尿床，更在於減少對孩子心理與社交生活的影響。家長需了解尿床並非孩子的錯，應避免責罵或懲罰，採取支持態度，讓孩子明白這是正常現象，多數會隨時間改善。

另外也可以讓孩子在尿濕後參與更換床單，培養責任感。透過父母與孩子的合作，幫助孩子逐漸恢復信心，邁向改善之路。

兒科醫師林子晴強調，尿床對兒童而言並非疾病，而是身體尚未發育完全的現象，夜間遺尿的改善需要時間，他總有一天會好。（記者廖雪茹攝）

兒科醫師林子晴強調，尿床對兒童而言並非疾病，而是身體尚未發育完全的現象，夜間遺尿的改善需要時間，他總有一天會好。（記者廖雪茹攝）

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