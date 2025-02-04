健康網》染流感泡湯排毒助復原？ 醫：害身體系統中毒

熱氣有助「排毒」，所以得流感可以泡溫泉？醫師解析，這是錯誤迷思；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為熱氣可以排毒，因此得流感時，也想說泡個湯快快好？對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」解答，不建議流感患者泡溫泉！因泡溫泉容易使身體負擔增加、影響呼吸系統、免疫系統，同時也可能增加傳染風險，「泡溫泉並不是排毒，當下是造成身體系統中毒」，反倒建議優先專注於休息與康復，待完全康復後，再考慮泡溫泉。

●身體負擔增加：溫泉高溫影響體溫調節，而流感患者本身可能已有發燒，泡溫泉會進一步提高體溫，導致身體負擔增加，甚至引發中暑或脫水。此外，流感期間，身體正在對抗病毒，泡溫泉可能加速代謝與心率，導致能量消耗過大，疲勞加重。

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●呼吸系統影響：流感可能引起喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等症狀，但溫泉的高濕度環境反而可能使氣道分泌物增加，導致呼吸困難或痰液堆積。對於有氣喘或慢性支氣管炎的流感患者，泡溫泉可能誘發支氣管收縮，導致喘息或呼吸不順。

醫師指出，流感病毒可透過飛沫傳播，泡溫泉時與他人近距離接觸，容易將病毒傳染給他人；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●傳染風險高：流感病毒可透過飛沫傳播，泡溫泉時與他人近距離接觸，容易將病毒傳染給他人，尤其是在密閉或人多的溫泉池。另外，溫泉設施的毛巾、座椅、浴池邊緣可能有病毒殘留，增加他人感染風險。

●免疫系統影響：當身體處於高溫環境，免疫系統反應可能被抑制，導致康復時間延長，甚至使病情惡化。不只如此，流感患者可能因免疫力下降，導致細菌感染（如肺炎、鼻竇炎），泡溫泉可能進一步削弱免疫力，使病情惡化。

黃軒建議，流感患者應避免泡溫泉，改為其他適當的方式，如多休息，讓身體專注於對抗病毒；多喝溫水，維持水分補充，避免脫水；改用熱敷或泡腳，促進血液循環，而非全身泡溫泉；並避免前往公共場所，以防傳播病毒，待病情完全康復後，再考慮泡溫泉，避免復發或併發症。

醫師建議，流感患者應避免泡溫泉，改為其他適當的方式，如透過熱敷或泡腳，促進血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

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