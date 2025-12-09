您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》如何健康且聰明地吃晚餐？ 百萬網紅揭5大法
〔健康頻道／綜合報導〕民眾常聽說，晚餐要吃得清淡才健康，但是什麼是清淡，卻讓人無所適從。身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，「清淡」其實可以是任何東西：一杯咖啡加幾片吐司就算清淡，然而，具備晚餐時間安排、食物種類，與份量的搭配等，才能讓晚餐既有營養又容易消化。他提出晚餐的5大原則給民眾參考。
卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享什麼樣的晚餐才是理想晚餐，以下是他歸納的5大原則：
請繼續往下閱讀...
1.吃得早，讓身體好消化
晚餐應盡量早吃，至少在睡前3小時完成，避免胃部負擔。早一點吃晚餐有多種好處：減少胃食道逆流與消化不良、提升食物的熱效應（消化產生的熱量）、讓蛋白質更有效被吸收。
晚餐最好別成為一天中最豐盛的餐食，尤其不要將全天蛋白質全部集中在晚餐。卡洛斯·賈拉米洛建議，將蛋白質均勻分配，第一餐與最後一餐略高，其他餐次保持中等量，這樣可以更好地利用營養。
2.選擇優質蛋白質
晚餐最重要的是蛋白質。計算方式：每天每公斤體重攝取約1.5克蛋白質。
舉例來說，體重80公斤的人，每天需攝取約120克蛋白質，可分配在三餐中：40克早餐、40克午餐、40克晚餐。蛋白質來源可以是魚、雞肉、蛋、火雞、牛肉或豆類，重點是選擇瘦肉或含健康脂肪的部位。
3.足量蔬菜與纖維
晚餐最好有大量蔬菜與纖維，建議每日攝取約30克纖維。
蔬菜可選擇多種，包括高纖蔬菜如青花菜、抱子甘藍等，避免將蔬菜打成泥後濾掉纖維。同時可以搭配蛋白質食用，可以增加飽足感並改善腸道健康。
4.健康脂肪不可少
晚餐應包含健康脂肪，例如：
●魚油、雞蛋、酪梨
●橄欖油、堅果、種子
●肉類中天然脂肪
重點不是攝取過量，而是均衡攝取多種脂肪來源，讓身體獲得必需脂肪酸，幫助吸收脂溶性維生素。
5.避免晚間刺激物與加工食品
晚餐應避免咖啡、茶及含咖啡因的飲料，因為咖啡因在體內可停留長達12小時，影響睡眠品質與消化。
同時也應避免加工食品、甜食和人工色素，這些會增加健康風險，影響學習、記憶、情緒與代謝。
卡洛斯·賈拉米洛總結，健康晚餐的關鍵在於時間、蛋白質、纖維與脂肪的平衡，以及避免不良刺激與過度加工食品。民眾不妨從這些原則做起，即使在外用餐，也能聰明選擇，可以兼顧健康又能享受美味。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應