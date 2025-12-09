自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》如何健康且聰明地吃晚餐？ 百萬網紅揭5大法

2025/12/09 17:36

專家表示，別太晚吃晚餐、選對食物種類，與搭配份量等，才能讓晚餐既營養又容易消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，別太晚吃晚餐、選對食物種類，與搭配份量等，才能讓晚餐既營養又容易消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾常聽說，晚餐要吃得清淡才健康，但是什麼是清淡，卻讓人無所適從。身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，「清淡」其實可以是任何東西：一杯咖啡加幾片吐司就算清淡，然而，具備晚餐時間安排、食物種類，與份量的搭配等，才能讓晚餐既有營養又容易消化。他提出晚餐的5大原則給民眾參考。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享什麼樣的晚餐才是理想晚餐，以下是他歸納的5大原則：

1.吃得早，讓身體好消化

晚餐應盡量早吃，至少在睡前3小時完成，避免胃部負擔。早一點吃晚餐有多種好處：減少胃食道逆流與消化不良、提升食物的熱效應（消化產生的熱量）、讓蛋白質更有效被吸收。

晚餐最好別成為一天中最豐盛的餐食，尤其不要將全天蛋白質全部集中在晚餐。卡洛斯·賈拉米洛建議，將蛋白質均勻分配，第一餐與最後一餐略高，其他餐次保持中等量，這樣可以更好地利用營養。

2.選擇優質蛋白質

晚餐最重要的是蛋白質。計算方式：每天每公斤體重攝取約1.5克蛋白質。

舉例來說，體重80公斤的人，每天需攝取約120克蛋白質，可分配在三餐中：40克早餐、40克午餐、40克晚餐。蛋白質來源可以是魚、雞肉、蛋、火雞、牛肉或豆類，重點是選擇瘦肉或含健康脂肪的部位。

3.足量蔬菜與纖維

晚餐最好有大量蔬菜與纖維，建議每日攝取約30克纖維。

蔬菜可選擇多種，包括高纖蔬菜如青花菜、抱子甘藍等，避免將蔬菜打成泥後濾掉纖維。同時可以搭配蛋白質食用，可以增加飽足感並改善腸道健康。

4.健康脂肪不可少

晚餐應包含健康脂肪，例如：

●魚油、雞蛋、酪梨

●橄欖油、堅果、種子

●肉類中天然脂肪

重點不是攝取過量，而是均衡攝取多種脂肪來源，讓身體獲得必需脂肪酸，幫助吸收脂溶性維生素。

5.避免晚間刺激物與加工食品

晚餐應避免咖啡、茶及含咖啡因的飲料，因為咖啡因在體內可停留長達12小時，影響睡眠品質與消化。

同時也應避免加工食品、甜食和人工色素，這些會增加健康風險，影響學習、記憶、情緒與代謝。

卡洛斯·賈拉米洛總結，健康晚餐的關鍵在於時間、蛋白質、纖維與脂肪的平衡，以及避免不良刺激與過度加工食品。民眾不妨從這些原則做起，即使在外用餐，也能聰明選擇，可以兼顧健康又能享受美味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中