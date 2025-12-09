自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感增21重症15死「疫情恐升溫」 公費疫苗剩26.8萬劑快被打光

2025/12/09 17:49

疾管署副署長林明誠預估流感恐升溫，籲民眾把握時間接種疫苗。（疾管署提供）

疾管署副署長林明誠預估流感恐升溫，籲民眾把握時間接種疫苗。（疾管署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署公佈最新監測資料，疾管署副署長林明誠指出，上週新增21例流感併發重症、15例死亡，本週類流感門急診約8.5萬人次。雖較前一週略降，但他提醒疫情恐於本週開始走升，年末聚餐、旅遊活動頻繁，加上接種疫苗約需2週建立保護力，他呼籲符合資格者儘速施打疫苗。

林明誠表示，截至12月8日，公費流感疫苗已接種641萬人次，目前僅剩約26.8萬劑；使用率最高縣市依序為高雄市（99.1%）、彰化縣（98.9%）、宜蘭縣（97.9%）。為提升長者與幼兒等高風險族群施打率，疾管署預定增購15萬劑疫苗，目前已完成採購13.1萬劑，若作業順利，將於12月下旬配送各縣市。

疾管署補充，自11月12日起新冠疫苗提供Novavax製程疫苗，累計接種約151萬人次，其中Novavax JN.1接種約2.6萬人次。疾管署提醒，先前接種疫苗的保護力已隨時間下降，65歲以上與慢性病患更應儘速接種新冠疫苗。

依照最新監測資料，上週類流感門急診約8萬5213人次；此季累計370例重症、66例死亡，其中92%重症患者未接種本季疫苗。目前社區以A型H3N2為主要流行株，其次為B型與A型H1N1。全球方面，中國、東南亞與歐美多國流感疫情呈上升，顯示整體風險仍高。

新冠疫情則維持低點波動，上週新增2例本土重症、無死亡；今年10月起累計41例重症、5例死亡，其中95%未接種本季新冠疫苗。目前全球主流病毒為XFG與NB.1.8.1，鄰近地區也以NB.1.8.1占比最高。

疾管署呼籲，近期氣溫遽變，民眾務必落實手部衛生、生病戴口罩與在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等重症前兆應儘速就醫。全台 4,400 家以上合約院所可施打疫苗，民眾可透過地方衛生局、疫苗地圖或「疾管家」查詢並預約，避免撲空。

