自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》許瑋甯撐病辦婚禮 染上A流感飆高燒 疾管署：潛伏期2週內

2025/12/09 18:11

藝人許瑋甯（右2）日前撐病辦完婚禮後病情加重，日前確診A型流感。疾管署表示，流感症狀出現後，3-4天內傳染力最強。（記者蕭方綺攝）

藝人許瑋甯（右2）日前撐病辦完婚禮後病情加重，日前確診A型流感。疾管署表示，流感症狀出現後，3-4天內傳染力最強。（記者蕭方綺攝）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人許瑋甯在婚後露臉了，她表示，因為還在哺乳期，不能吃特效藥，硬撐著身體辦完婚禮，使她病情加劇，遭受A型流感入侵，腸胃不適上身，今（9）日戴上口罩進行排練舞台劇《那一年，我們下凡》彩排。

疾管署表示，第49週類流感門急診就診8萬5213人次，較前一週下降；新增21例流感併發重症與15例死亡，主要為A型H3N2。不過，桃園弘育聯合診所在臉書上指出，除了A型流感外，也驗出不少B型流感陽性，因此，在A、B流感夾雜下，還是要格外小心。

許瑋甯因高燒不退，她擔心傳染給寶貝兒子，戴起兩層口罩才敢抱寶寶，也被迫跟孩子保持距離相處，她說：「不能靠近小孩才是最難受的」，為了繼續餵母奶，請醫師幫她開立適宜的藥物。

根據疾管署衛教資料指出，流感的傳染途徑、潛伏期與可傳染期：
●潛伏期（被感染至症狀出現）：約1-4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1-2週內。

流感在症狀出現後3-4天內傳染力最強，某些成年人可能在發病前24小時便開始有傳染力，直至發病後第5天；少數免疫不全者或兒童，排放病毒的期間可能長達數週或數月。

●臨床症狀：重症病例的臨床表現多為早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，而後快速進展為嚴重肺炎，可能併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡；輕症病例的臨床表現則包括類流感症狀及結膜炎等。

●危險徵兆：呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，如有危險徵兆應儘速轉診至大醫院就診，掌握治療的黃金時間。

另由於嬰幼兒無法表達身體的不適症狀，建議可以觀察寶寶有無呼吸急促或困難、意識改變、不容易喚醒及活動力低下，做為判斷危險徵兆的重要指標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中