健康網》許瑋甯撐病辦婚禮 染上A流感飆高燒 疾管署：潛伏期2週內

藝人許瑋甯（右2）日前撐病辦完婚禮後病情加重，日前確診A型流感。疾管署表示，流感症狀出現後，3-4天內傳染力最強。（記者蕭方綺攝）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人許瑋甯在婚後露臉了，她表示，因為還在哺乳期，不能吃特效藥，硬撐著身體辦完婚禮，使她病情加劇，遭受A型流感入侵，腸胃不適上身，今（9）日戴上口罩進行排練舞台劇《那一年，我們下凡》彩排。

疾管署表示，第49週類流感門急診就診8萬5213人次，較前一週下降；新增21例流感併發重症與15例死亡，主要為A型H3N2。不過，桃園弘育聯合診所在臉書上指出，除了A型流感外，也驗出不少B型流感陽性，因此，在A、B流感夾雜下，還是要格外小心。

許瑋甯因高燒不退，她擔心傳染給寶貝兒子，戴起兩層口罩才敢抱寶寶，也被迫跟孩子保持距離相處，她說：「不能靠近小孩才是最難受的」，為了繼續餵母奶，請醫師幫她開立適宜的藥物。

根據疾管署衛教資料指出，流感的傳染途徑、潛伏期與可傳染期：

●潛伏期（被感染至症狀出現）：約1-4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1-2週內。

流感在症狀出現後3-4天內傳染力最強，某些成年人可能在發病前24小時便開始有傳染力，直至發病後第5天；少數免疫不全者或兒童，排放病毒的期間可能長達數週或數月。

●臨床症狀：重症病例的臨床表現多為早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，而後快速進展為嚴重肺炎，可能併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡；輕症病例的臨床表現則包括類流感症狀及結膜炎等。

●危險徵兆：呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，如有危險徵兆應儘速轉診至大醫院就診，掌握治療的黃金時間。

另由於嬰幼兒無法表達身體的不適症狀，建議可以觀察寶寶有無呼吸急促或困難、意識改變、不容易喚醒及活動力低下，做為判斷危險徵兆的重要指標。

