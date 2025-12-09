自由電子報
健康 > 杏林動態

癌友拼貼畫觸動人心 義大癌醫院展出

2025/12/09 09:27

財團法人育田社會福利慈善事業基金會「癌友與陪伴者拼貼畫展」金牌獎作品《可愛的DAY DAY！》觸動人心。（義大癌治療醫院提供）

財團法人育田社會福利慈善事業基金會「癌友與陪伴者拼貼畫展」金牌獎作品《可愛的DAY DAY！》觸動人心。（義大癌治療醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕為鼓勵罹癌家庭從創傷到創作，義大癌治療醫院攜手財團法人育田社會福利慈善事業基金會舉辦「癌友與陪伴者拼貼畫展」，每一幅拼貼畫都是創作者將生命中經歷的各種「碎片」，透過剪裁、組合及黏貼，重新建構成完整而有意義的生命圖景，即日起在義大癌治療醫院一、二樓走廊展出。

展出作品中，金牌獎「可愛的DAY DAY！」最觸動人心，創作者林玉惠雖僅使用單純的紙類媒材，卻以大膽的滿版構圖，呈現愛犬栩栩如生的神態，評審一致讚賞：「作品就像是進入創作者的眼睛，就算沒有見過 DAY DAY，也能感受到那份最直接真誠的療癒力。」另一幅銀牌獎「我要活下去」則藉由細膩的布料選擇與前景、中景、背景的精心佈局，強烈傳達出創作者用盡全力、永不放棄的堅定信念，讓觀者感受到生命強大的韌性與對生存的渴望。

義大癌醫院副院長饒坤銘表示，藝術進駐醫院，能有效緩解候診區的沉重氛圍，讓病友和家屬在疲憊等待之餘，能藉由欣賞同伴的作品獲得鼓舞，體會到他們並不孤單，不僅是對病友的支持，也成為醫護人員在繁忙工作中，看見生命溫柔力量的時刻。

