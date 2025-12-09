準備赴韓員旅 台中1企業掏腰包幫全員施打流感疫苗

「裝修先生」業者提供全體員工免費施打流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年公費流感疫苗施打踴躍，全台僅剩約28萬劑，由於打氣旺，疾管署確定不會開放全年齡層免費施打，且由於診所自費流感疫苗缺貨，19至49歲自費接種族群一劑難求，中部企業「翻修先生」在明年農曆年獎勵全體員工赴韓國釜山旅遊，一個月前自購疫苗，請醫護進公司為員工統一施打，避免職場群聚感染，也降低出入客戶與案場時成為帶原者的風險。

今年流感疫苗打氣旺，中央今年原採購648萬劑公費流感疫苗，後續追加20萬劑，由於公費疫苗追加也排擠了自費疫苗供應，近期醫院、診所普遍也缺貨，開業醫師施勝桓指出，近期不僅公費疫苗施打量大，自費需求也同時暴增，許多診所早已「全面告罄」，民眾往往得逐家詢問，才能順利接種。

請繼續往下閱讀...

「翻修先生」創辦人張建文、陳奎祐表示，數週前就與診所醫師預約團體自費接種，並邀請施勝桓醫師團隊到公司施打，所有費用由公司全額負擔，讓員工免去奔波，也確保公司員工不因流感而受影響。

張建文、陳奎祐說，今年案件量大、團隊辛勞，並安排明年初赴釜山旅遊作為年度獎勵，自然不希望行程被流感影響。

施勝桓也說，今年自費疫苗缺貨情況罕見，看到企業為員工防疫提前規劃、讓全員接種很少見，不少員工直呼公司超貼心。

