大S染流感病逝！民眾搶打疫苗 邱泰源籲高風險族群快接種

衛福部長邱泰源。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林志怡／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）昨（3）日不幸於日本因流感併發肺炎辭世，震驚各界，也讓民眾搶打流感疫苗。衛福部長邱泰源表示，公費流感疫苗截至今早還有16萬餘劑，呼籲高風險族群趕快使用，流感抗病毒藥物則尚有200餘萬份，還相當充足，但也提醒民眾與醫療院所注意相關警訊、提高警覺。

衛福部疾管署自今（2025）年1月1日起，擴大提供公費流感疫苗給全國6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止，昨日大S死訊一出，立刻引起民眾搶打潮，疾管署統計至昨日，尚有20萬劑庫存，但今早僅剩16萬劑，一天內就使用掉超過4萬劑流感疫苗。

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對於是否擔憂排擠效應造成高風險族群反而無法及時使用公費流感疫苗，邱泰源表示，呼籲年紀較長、有慢性病高風險族群儘速接種公費流感疫苗，各醫療院所都有準備流感疫苗，可適當應用，疾管署也會持續提供公費流感疫苗接種資訊，並公開於官方網站，讓民眾可以隨時查詢。

此外，邱泰源提到，目前國內尚有200多萬份流感抗病毒藥物，相當充足，防疫政策也會滾動式修正與檢討，依據目前的疫情變化推估，我國下週或下下週疫情就會趨於平穩，但持續有身體不適、高燒2到3天、呼吸困難者，務必即時警覺，並尋求醫療院所協助，醫療院所針對回國、有類流感症狀者，也要多加留意。

「大S」徐熙媛驚傳感染流感併發肺炎離世，享年48歲。（翻攝自臉書）

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