中壢天祥醫院開幕 設10個診療科別、86床急性一般病床

中壢天祥醫院今日開幕，是桃園市第35家醫院。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕創院35年的桃園市天成醫療體系前年8月接下中壢區志廣路、正光街口的懷寧醫院，斥資約20億元新設中壢天祥醫院今（3）日下午開幕，導入AI智慧醫療照護系統，提供南桃園民眾醫療及看診服務。桃園市長張善政出席開幕儀式表示，該院網羅各醫學中心、區域醫院專科醫師到院門診，期盼天祥醫院加入後，整體提升南桃園醫療服務與水準。他提到，桃園市立醫院選址，近期很快會向市民公布。

天成醫療體系董事長張育美說，新開幕的天祥醫院可以提供南桃園充足醫療，設有內科及外科、眼科、內分泌科、胃腸專科、神經內科及外科、心臟內科、家庭醫學科、兒科、身心科、血管外科、泌尿外科、急重症照護、早療復健、皮拉提斯復健醫療等，4月起陸續增設乳房外科、癌症中心、血液透析中心等，6月起全棟開幕，特設精準醫療、再生醫學、抗衰老中心 ，醫院裝修特別仿效日本酒店設計，導入AI智慧醫療照護系統，讓患者覺得舒適。

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天成醫療體系董事長張育美介紹，中壢天祥醫院是仿日本酒店以AI智慧醫院為特色。（記者李容萍攝）

張善政提到，天祥醫院舊址是以前的懷寧醫院，因為經營問題沒辦法持續提供醫療量能，市府了解問題後，到處找救兵看桃園是否有適當的醫院可以接手，張育美自告奮勇跳出來接手醫院經營，投資不少錢裝修後用很快的時間擴充最新醫療儀器設備、招攬醫界優秀人才，並增加新穎的智慧醫療、再生醫療等服務，相信天祥醫院開業後，將成為南桃園非常重要的醫療據點。

桃園市長張善政（右3）感謝中壢天祥醫院提升南桃園醫療服務水準。（記者李容萍攝）

桃園市議會議長邱奕勝表示，桃園市近年來人口成長快速，急需更多醫療資源，天祥醫院的開幕，無疑是扮演「救火隊」的角色，添增全新的醫療服務、協助市府把關在地居民的健康。

衛生局局長賈蔚表示，天祥醫院於今年1月核准設立，為本市第35家醫院，設有10個診療科別，分別是內科、外科、兒科、骨科、泌尿科、眼科、復健科、麻醉科、放射診斷科及急診醫學科，為本市挹注重要醫療資源。此外，院內共有86床急性一般病床，並聘用119位專業醫事人員，期盼未來能夠持續提供廣大市民更周全及便利的醫療服務。

包括立法委員魯明哲、涂權吉、市議員周玉琴、梁為超、陳韋瞱、彭俊豪、鄭淑方、魏筠、婦幼局長杜慈容、青年局長侯佳齡、中壢區長李日強等人均出席開幕式。

中壢天祥醫院導入AI智慧醫療照護系統，提供南桃園民眾醫療及看診服務。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左4）感謝中壢天祥醫院提升南桃園醫療服務水準。（記者李容萍攝）

中壢天祥醫院新設兒童治療室。（記者李容萍攝）

中壢天祥醫院導入AI智慧醫療照護系統，提供南桃園民眾醫療及看診服務。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右8）、市議會議長邱奕勝（右7）等人出席中壢天祥醫院開幕儀式。（記者李容萍攝）

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