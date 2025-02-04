健康網》想「性」福不只生蠔 營養師：它小頭大頭都顧到

營養師指出，鰻魚不只幫助壯陽，還富含多種維生素及磷脂，對增強腦力也很有幫助。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕定期性愛，可說是伴侶關係間的潤滑劑。對此，營養師李婉萍於臉書發文分享5種食物，有助於增進性慾或壯陽，例如蘆筍能提升興奮感、蘋果促進血循環，有助女性性喚起、南瓜子保護男性攝護腺、巧克力增加幸福感、而鰻魚不只壯陽還顧腦，一次把「小頭大頭都顧到」。

●蘆筍：是歐美的天然壯陽藥，高量的天門冬胺酸，幫助身體快速恢復疲勞，有維生素B6，還有葉酸能夠提升興奮感。

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●蘋果：含有多酚、抗氧化劑，注意血液循環，讓你全身發熱，對於女性性喚起非常有幫助。

營養師表示，蘋果含多酚、抗氧化劑，注意血液循環，讓人全身發熱，對於女性性喚醒非常有幫助。（圖取自photoAC）

●南瓜子：可以保護男性的攝護腺，而且裡面有豐富的維生素E，也可以增強性能力。

●巧克力：含有色胺酸，類似大家在談戀愛的時候會分泌的一種幸運物質，可以刺激大腦的快樂中樞，讓你一吃就幸福上頭。

●鰻魚：幫助壯陽，還富含多種維生素及磷脂，對增強腦力也很有幫助。一次把小頭大頭都強壯。

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