自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想「性」福不只生蠔 營養師：它小頭大頭都顧到

2025/02/04 21:48

營養師指出，鰻魚不只幫助壯陽，還富含多種維生素及磷脂，對增強腦力也很有幫助。（圖取自photoAC）

營養師指出，鰻魚不只幫助壯陽，還富含多種維生素及磷脂，對增強腦力也很有幫助。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕定期性愛，可說是伴侶關係間的潤滑劑。對此，營養師李婉萍於臉書發文分享5種食物，有助於增進性慾或壯陽，例如蘆筍能提升興奮感、蘋果促進血循環，有助女性性喚起、南瓜子保護男性攝護腺、巧克力增加幸福感、而鰻魚不只壯陽還顧腦，一次把「小頭大頭都顧到」。

●蘆筍：是歐美的天然壯陽藥，高量的天門冬胺酸，幫助身體快速恢復疲勞，有維生素B6，還有葉酸能夠提升興奮感。

●蘋果：含有多酚、抗氧化劑，注意血液循環，讓你全身發熱，對於女性性喚起非常有幫助。

營養師表示，蘋果含多酚、抗氧化劑，注意血液循環，讓人全身發熱，對於女性性喚醒非常有幫助。（圖取自photoAC）

營養師表示，蘋果含多酚、抗氧化劑，注意血液循環，讓人全身發熱，對於女性性喚醒非常有幫助。（圖取自photoAC）

●南瓜子：可以保護男性的攝護腺，而且裡面有豐富的維生素E，也可以增強性能力。

●巧克力：含有色胺酸，類似大家在談戀愛的時候會分泌的一種幸運物質，可以刺激大腦的快樂中樞，讓你一吃就幸福上頭。

●鰻魚：幫助壯陽，還富含多種維生素及磷脂，對增強腦力也很有幫助。一次把小頭大頭都強壯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中