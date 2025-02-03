大S流感併發肺炎逝》台日流行H1N1病毒株 醫籲快打疫苗！

48歲女星徐熙媛（大S）驚傳因感染流感併發肺炎不幸驟逝，消息震驚各界。（圖取自臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕48歲女星徐熙媛（大S）驚傳因感染流感併發肺炎不幸驟逝，消息震驚各界，也再次引發大眾對流感威脅的關注。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文呼籲，近期流感疫情來勢洶洶，以H1N1為主，應儘早接種疫苗、提高警覺，避免疾病惡化。

蕭捷健指出，今年冬天台灣與日本流行的流感病毒以H1N1為主，抗原性分析顯示，97.7%的A/H1N1流感病毒與疫苗株A/Victoria/4897/2022 （H1N1）pdm09相近。他強烈建議尚未施打流感疫苗的民眾應儘快接種，以降低感染風險。

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蕭捷健透露，春節期間他曾抽空看診，在初三當天就遇到不少出現類流感症狀的患者，並開立克流感（Tamiflu）等抗病毒藥物，希望能減少病情惡化為重症的機率。他也分享，自己因為有接種疫苗，近期雖感身體輕微不適，但很快恢復健康，再次強調疫苗對於減輕重症機率的重要性。

公費疫苗與抗病毒藥劑 擴大施打對象

為因應流感疫情，自今年1月1日起，公費流感疫苗已擴大開放給全國滿6個月以上、尚未接種的民眾接種。此外，從2024年12月15日開始，公費流感抗病毒藥劑的使用條件亦放寬，凡出現類流感症狀，且家人、同事或同班同學有類似症狀者，即符合使用條件，可及早服藥降低併發症風險。

流感非一般感冒 及早就醫降低風險

蕭捷健強調，流感不同於一般感冒，對老年人、幼童及慢性病患者而言，可能導致嚴重併發症，甚至危及生命。他呼籲民眾務必提高警覺，出現疑似症狀時應盡快就醫，避免延誤治療。同時，接種疫苗、勤洗手、戴口罩等基本防疫措施，仍是保護自身及家人的重要關鍵。隨著氣溫變化，流感疫情仍在高峰期，醫師提醒大眾不可掉以輕心，應積極防範，確保健康平安。

流感疫情仍在高峰期，醫師提醒大眾不可掉以輕心，應積極防範、施打疫苗，確保健康；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

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