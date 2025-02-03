大S流感併發肺炎過世 重症醫：出現喘症狀立即就醫

醫師呼籲得到流感出現喘的症狀，應立即就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕知名藝人大S在日本因流感併發肺炎過世，令人震驚，重症醫師、嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主任陳信均醫師直言，施打流感疫苗是預防流感最有效的方法，如果得到流感後出現喘的症狀，就應立即就醫。

陳信均指出，一般而言，整體流感的致死率約千分之一，其中高危險群包括65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，或是糖尿病、心血管疾病、癌症等免疫不全的病人，併發重症的機率會比較高，年輕族群重症機率稍低，約為1％左右，但一旦併發重症，致死率就會由原來的千分之一驟升為20％，因此最好的辦法還是預防。

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身兼內科加護病房主任的陳信均醫師以多年治療重症病人的經驗分享，預防流感最重要的還是施打疫苗，事後的就醫、用藥，都是亡羊補牢。7、8年前台灣曾經有過一波大流行，當時加護病房收治很多重症病人，甚至連葉克膜都不夠用。那次之後新聞報導非常多，隔年疫苗施打率提高，流感重症率也降低。如果是對疫苗比較易感的族群，或是過去打疫苗曾出現併發症的民眾，則是建議在這個時候盡量減少出入公共場所，如果要出入的話，務必要戴口罩、勤洗手。

陳信均強調，流感高危險族群，如65歲以上長者、嬰幼兒及孕婦，或是本身有糖尿病、心血管疾病、洗腎、肝病等病人，如果開始出現症狀時，最好提早就醫，否則病情可能就會急速變化；至於青壯年人，咳嗽、發燒是流感常見的症狀，可是一旦開始出現會喘的狀況，就是一種警訊，表示肺部的症狀已到一定程度，是最可能會有危險的症狀，務必儘快就醫。

重症醫師、嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主任陳信均呼籲得到流感出現喘的症狀，應立即就醫。（嘉義大林慈濟醫院提供）

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