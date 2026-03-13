自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》久坐、熬夜恐讓身體發炎 營養師揭4大原因

2026/03/13 10:48

專家表示，透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取，有助降低身體的發炎反應，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取，有助降低身體的發炎反應，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當身體受到感染或受傷時，免疫系統會啟動發炎反應來保護身體，這原本是正常的防禦機制。不過營養師廖欣儀指出，如果某些刺激長期存在，身體可能會持續維持在低度發炎狀態，也就是「慢性發炎」，不妨透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取、維持規律運動、減少壓力並改善睡眠品質，有助降低身體的發炎反應，從生活型態開始守護健康。

廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，慢性發炎到底是怎麼來的？很多研究發現，現代人的生活型態，容易讓身體長期處在這樣的狀態，他分析常見的4大原因：

●精緻與加工食物攝取過多

高糖、高精製澱粉與高度加工食品，可能造成血糖快速波動，也會影響脂肪細胞與免疫細胞的訊號傳遞。當這些刺激長期存在時，身體可能會增加一些促發炎物質的產生。

●膳食纖維與抗氧化營養素不足

蔬菜、水果與全穀類富含膳食纖維、植化素與抗氧化物，這些營養素不僅能幫助維持腸道菌相平衡，也有助於調節體內的氧化壓力與發炎反應。如果攝取不足，
身體調節發炎反應的能力可能會下降。

●長期壓力與睡眠不足

壓力與睡眠會影響體內的壓力荷爾蒙與免疫調節，當壓力長期過高或睡眠品質不佳時，可能會讓免疫系統處在比較活躍的狀態，進而增加慢性發炎的機會。

●久坐與缺乏身體活動

規律運動有助於改善代謝、調節免疫反應，也能降低體內某些發炎指標。相反地，如果長時間久坐、活動量不足，慢性發炎的風險也可能增加。

廖欣儀總結，慢性發炎雖不易察覺，但長期可能影響健康。透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取、維持規律運動、減少壓力並改善睡眠品質，都有助於降低身體的發炎反應，從生活型態開始守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中