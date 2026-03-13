健康網》久坐、熬夜恐讓身體發炎 營養師揭4大原因

專家表示，透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取，有助降低身體的發炎反應，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當身體受到感染或受傷時，免疫系統會啟動發炎反應來保護身體，這原本是正常的防禦機制。不過營養師廖欣儀指出，如果某些刺激長期存在，身體可能會持續維持在低度發炎狀態，也就是「慢性發炎」，不妨透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取、維持規律運動、減少壓力並改善睡眠品質，有助降低身體的發炎反應，從生活型態開始守護健康。

廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，慢性發炎到底是怎麼來的？很多研究發現，現代人的生活型態，容易讓身體長期處在這樣的狀態，他分析常見的4大原因：

●精緻與加工食物攝取過多

高糖、高精製澱粉與高度加工食品，可能造成血糖快速波動，也會影響脂肪細胞與免疫細胞的訊號傳遞。當這些刺激長期存在時，身體可能會增加一些促發炎物質的產生。

●膳食纖維與抗氧化營養素不足

蔬菜、水果與全穀類富含膳食纖維、植化素與抗氧化物，這些營養素不僅能幫助維持腸道菌相平衡，也有助於調節體內的氧化壓力與發炎反應。如果攝取不足，

身體調節發炎反應的能力可能會下降。

●長期壓力與睡眠不足

壓力與睡眠會影響體內的壓力荷爾蒙與免疫調節，當壓力長期過高或睡眠品質不佳時，可能會讓免疫系統處在比較活躍的狀態，進而增加慢性發炎的機會。

●久坐與缺乏身體活動

規律運動有助於改善代謝、調節免疫反應，也能降低體內某些發炎指標。相反地，如果長時間久坐、活動量不足，慢性發炎的風險也可能增加。

廖欣儀總結，慢性發炎雖不易察覺，但長期可能影響健康。透過均衡飲食、增加蔬果與全穀類攝取、維持規律運動、減少壓力並改善睡眠品質，都有助於降低身體的發炎反應，從生活型態開始守護健康。

