大S罹流感併發症病逝 台中醫院：把握黃金治療期

大S罹流感併發肺炎病逝，台中醫院詢問及要打疫苗比平日多3成。（台中醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藝人大S感染流感併發肺炎猝逝，消息傳出，引發未接種流感疫苗民眾恐慌，台中醫院今日的醫院總機與門診電話應接不暇，直接前往醫院要求接種流感疫苗的民眾較平日增加3成；醫院強調目前公費流感疫苗充足，可提供尚未接種民眾施打，請民眾不必擔心。台中醫院家醫科顧問醫師李孟智表示，要把握流感黃金治療期。

台中醫院家醫科顧問醫師李孟智表示，今年流感主要仍以A型流感為主，通常只要打過疫苗或是50歲以下青壯年，感染流感頂多就是出現全身痠痛、發燒等感冒症狀，只要及時接受抗病毒藥物或症狀治療，大多可以很快復原，但「三類人」要特別注意，包括「沒有打疫苗的人」、「免疫力失調或不足或正在服用免疫類藥物者」、以及「感染流感還合併感染其他病毒或細菌者」，都要特別當心有併發重症的風險。

請繼續往下閱讀...

他強調，罹患流感治療黃金時間前3天，如果3天後即使進入抗病毒療效，效果不好，如果前3天沒有即時就醫，也有併發症產生。

他並指出，日本跟韓國是國人最愛旅遊的國家，今年冬天正值兩國政府都出現流感高峰期警訊，加上國內寒流一波接一波容易使人免疫力下降，提醒民眾要特別注意，如果出現感冒症狀，應告訴醫師旅遊史與接觸史，並立即就醫，協助醫師快速診斷並即時給藥，避免疫情擴散。

李孟智提醒，春節假期尚未結束，春節連假之後還有元宵燈會，提醒民眾除了打疫苗預防流感，也要預防家族性親友聚餐旅遊群聚感染的機會；一旦感染流感，最好把握「感染3天內黃金治療期接受抗病毒藥物治療」，避免併發重症風險，另生病了就應該在家休息，必要外出時也應該戴上口罩，才能避免疫情擴大。

大S罹流感併發肺炎病逝，台中醫院詢問及要打疫苗比平日多3成。（台中醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法