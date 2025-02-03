自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》立春忌3事！ 中醫：喝菊花蜂蜜茶、少酸多食甘

2025/02/03 19:10

陳櫂瑔推薦，春季喝茶，最好的便是菊花蜂蜜茶。蜂蜜潤肺止咳、養顏通便，菊花能解毒養肝，還能明目；示意圖。（圖取自freepik）

陳櫂瑔推薦，春季喝茶，最好的便是菊花蜂蜜茶。蜂蜜潤肺止咳、養顏通便，菊花能解毒養肝，還能明目；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日是農曆的正月初六，也是24節氣立春。扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔在臉書粉專「扶原中醫診所」提醒，亥時起（晚上10點10分）節氣正式進入立春。立春忌3事：忌熬夜、忌寒凉、忌運動過量；建議飲食上，多食青色食材、少酸多食甘，推薦喝菊花蜂蜜茶、按壓太衝穴，來做為日常保健。

立春忌3事

1.忌熬夜：立春時節，最好在晚上11時前入睡，並於晚間11時-3點鐘的時候維持深度睡眠。此時經絡循行走到肝膽經，身體可以排毒，利於新陳代謝，利於「肝藏血」護肝；提高睡眠品質，使身體更舒健。

2.忌寒凉：立春前後要春捂秋凍，忌寒涼。立春氣溫變化也大，勿驟減衣物，以免身體不適應，導致抵抗力下降，病菌趁虛而入。保護好身體前後「心和肩頸」部位，外出時加背心、薄外套或小圍巾。

3.忌運動過量：立春時節，天氣逐漸回暖，適合經常出門運動，但不可過量，因為動能生陽，也能耗陽，尤其是中老年人應以舒緩的運動為主，比如散步、超慢跑、爬山、打太極等，這些能夠增強心肺功能，暢通血脈，增強體質，避免高強度運動，以免大汗淋漓而傷陽氣。

多食青色食材 少酸多食甘

古人在立春前後有個習俗，叫做「食春芽」，立春養生吃春芽。春天裡所有的植物都生發出鮮綠的嫩芽，可以食用的春芽有很多，如：香椿、豆芽、蒜苗、豆苗、萵苣等。豆芽具有發散的功能，吃下去不但能利濕，還會幫助人體生發陽氣更符合中醫順天應時的養生法則。

此外，春季肝氣正旺，又吃了太多酸味的食物，例如醋、酸梅、檸檬、橘子，很容易造成肝氣生發太過，情緒不穩易怒、口乾口苦，甚至出現耳鳴、頭暈。此外，肝氣太過容易影響脾胃運化功能，適時的補充一些甘味食物，像是山藥、紅棗、黑芝麻、核桃，可以緩和肝氣過旺造成的影響。遵循「減酸增甘養脾氣」飲食原則，春季養生就從疏肝健脾開始！

養生茶飲好 穴位按壓保健

陳櫂瑔推薦，春季喝茶，最好的便是菊花蜂蜜茶。蜂蜜潤肺止咳、養顏通便，菊花能解毒養肝，還能明目。將菊花和枸杞子用熱水浸泡10分鐘，先不要著急喝，可以用它的熱氣熏眼睛，能夠緩解眼部疲勞。待溫度降到40-50度時，滴入蜂蜜2-3滴，攪勻即可。

太衝穴取穴位於足背側，第一、二跖骨結合部之前凹陷處。用雙手拇指指端著力，持續點按此穴，以有酸脹感為佳。每邊按揉3-5分鐘即可，每日1次，其具有補虛瀉實的雙重作用，點按此穴可以激發肝經氣血，疏肝利膽，平肝潛陽，行氣止痛。

陳櫂瑔提醒，年後減重勿過猛，循序漸進方可長久。少吃多動減脂肪，配合當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳櫂瑔提醒，年後減重勿過猛，循序漸進方可長久。少吃多動減脂肪，配合當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的；圖為情境照。（圖取自freepik）

立春甩油不可少

尤其年後減重勿過猛，循序漸進方可長久。陳櫂瑔建議，少吃多動減脂肪，配合當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的。中醫認為肥胖常常跟「痰濕」有關，除了吃進去的食物外，調整體質也是一環。痰濕體質常容易疲倦、腹脹滿、頭暈、肢體沉重、大便軟黏，建議日常搭配養生茶飲以及穴位按摩，幫助身體去油解膩，促進新陳代謝，更能營造易瘦體質。

陳櫂瑔指出，決明子5克、黃耆5克 、黨參5克 、紅棗10枚 、麥芽3-5克、神麴3-5克，用2000c.c.水沸騰後用文火悶煮約30分鐘，作為日常飯後茶飲，健康不卡油！另，肚臍周圍有許多保健腸胃的穴道，建議從肚臍的右側約一個拳頭的距離，由右往左繞圈按壓，力道輕柔適中為度，舉例來說，臍上一寸的水分穴，對於腹脹腸鳴，助利水消腫；肚臍左右兩側旁開4寸的大橫穴，可以緩解便秘、腸胃悶脹所帶來的不適感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中