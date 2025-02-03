健康網》立春忌3事！ 中醫：喝菊花蜂蜜茶、少酸多食甘

陳櫂瑔推薦，春季喝茶，最好的便是菊花蜂蜜茶。蜂蜜潤肺止咳、養顏通便，菊花能解毒養肝，還能明目；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日是農曆的正月初六，也是24節氣立春。扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔在臉書粉專「扶原中醫診所」提醒，亥時起（晚上10點10分）節氣正式進入立春。立春忌3事：忌熬夜、忌寒凉、忌運動過量；建議飲食上，多食青色食材、少酸多食甘，推薦喝菊花蜂蜜茶、按壓太衝穴，來做為日常保健。

立春忌3事

1.忌熬夜：立春時節，最好在晚上11時前入睡，並於晚間11時-3點鐘的時候維持深度睡眠。此時經絡循行走到肝膽經，身體可以排毒，利於新陳代謝，利於「肝藏血」護肝；提高睡眠品質，使身體更舒健。

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2.忌寒凉：立春前後要春捂秋凍，忌寒涼。立春氣溫變化也大，勿驟減衣物，以免身體不適應，導致抵抗力下降，病菌趁虛而入。保護好身體前後「心和肩頸」部位，外出時加背心、薄外套或小圍巾。

3.忌運動過量：立春時節，天氣逐漸回暖，適合經常出門運動，但不可過量，因為動能生陽，也能耗陽，尤其是中老年人應以舒緩的運動為主，比如散步、超慢跑、爬山、打太極等，這些能夠增強心肺功能，暢通血脈，增強體質，避免高強度運動，以免大汗淋漓而傷陽氣。

多食青色食材 少酸多食甘

古人在立春前後有個習俗，叫做「食春芽」，立春養生吃春芽。春天裡所有的植物都生發出鮮綠的嫩芽，可以食用的春芽有很多，如：香椿、豆芽、蒜苗、豆苗、萵苣等。豆芽具有發散的功能，吃下去不但能利濕，還會幫助人體生發陽氣更符合中醫順天應時的養生法則。

此外，春季肝氣正旺，又吃了太多酸味的食物，例如醋、酸梅、檸檬、橘子，很容易造成肝氣生發太過，情緒不穩易怒、口乾口苦，甚至出現耳鳴、頭暈。此外，肝氣太過容易影響脾胃運化功能，適時的補充一些甘味食物，像是山藥、紅棗、黑芝麻、核桃，可以緩和肝氣過旺造成的影響。遵循「減酸增甘養脾氣」飲食原則，春季養生就從疏肝健脾開始！

養生茶飲好 穴位按壓保健

陳櫂瑔推薦，春季喝茶，最好的便是菊花蜂蜜茶。蜂蜜潤肺止咳、養顏通便，菊花能解毒養肝，還能明目。將菊花和枸杞子用熱水浸泡10分鐘，先不要著急喝，可以用它的熱氣熏眼睛，能夠緩解眼部疲勞。待溫度降到40-50度時，滴入蜂蜜2-3滴，攪勻即可。

太衝穴取穴位於足背側，第一、二跖骨結合部之前凹陷處。用雙手拇指指端著力，持續點按此穴，以有酸脹感為佳。每邊按揉3-5分鐘即可，每日1次，其具有補虛瀉實的雙重作用，點按此穴可以激發肝經氣血，疏肝利膽，平肝潛陽，行氣止痛。

陳櫂瑔提醒，年後減重勿過猛，循序漸進方可長久。少吃多動減脂肪，配合當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的；圖為情境照。（圖取自freepik）

立春甩油不可少

尤其年後減重勿過猛，循序漸進方可長久。陳櫂瑔建議，少吃多動減脂肪，配合當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的。中醫認為肥胖常常跟「痰濕」有關，除了吃進去的食物外，調整體質也是一環。痰濕體質常容易疲倦、腹脹滿、頭暈、肢體沉重、大便軟黏，建議日常搭配養生茶飲以及穴位按摩，幫助身體去油解膩，促進新陳代謝，更能營造易瘦體質。

陳櫂瑔指出，決明子5克、黃耆5克 、黨參5克 、紅棗10枚 、麥芽3-5克、神麴3-5克，用2000c.c.水沸騰後用文火悶煮約30分鐘，作為日常飯後茶飲，健康不卡油！另，肚臍周圍有許多保健腸胃的穴道，建議從肚臍的右側約一個拳頭的距離，由右往左繞圈按壓，力道輕柔適中為度，舉例來說，臍上一寸的水分穴，對於腹脹腸鳴，助利水消腫；肚臍左右兩側旁開4寸的大橫穴，可以緩解便秘、腸胃悶脹所帶來的不適感。

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