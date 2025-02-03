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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

雙創5年新高！本流感季重症641例、奪132條人命

2025/02/03 17:10

疾管署副署長曾淑慧說明近年流感重症、死亡病例數。（疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧說明近年流感重症、死亡病例數。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，根據衛福部疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，國內已累計641例流感重症、132例流感死亡，均為近5年同期最高，提醒民眾公費流感疫苗尚餘約20萬劑可利用，且今年2月底前擴大公費流感抗病毒藥劑使用。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前北半球各國流感疫情有升有降，今年流感疫情比較高，主要與新冠疫情期間防護措施嚴密降低感染，解封後易感族群增加有關，但流感重症與死亡仍低於2019年的流感季。

曾淑慧提到，現階段預計本週、下週的流感疫情仍可能呈現上升，實際就診人次待觀察，也提醒該署去年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」為使用對象，醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡發生。

疾管署副署長曾淑慧說明流感症狀。（疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧說明流感症狀。（疾管署提供）

曾淑慧強調，任何年齡層罹患流感都可能併發重症、死亡，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等；若出現危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，應儘速就醫以及時獲得治療。

曾淑慧也提醒，為降低感染後發生重症與死亡風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種。她指出，本流感季公費流感疫苗採購量約678萬劑，已於今年1月1日起開放全國年滿6個月以上未施打的民眾接種，目前剩約20萬劑。

曾淑慧補充，截至今（3）日上午，包含各縣市衛生局所尚有3073家醫療院所具有流感疫苗庫存，其中遍及25家醫學中心、84家區域醫院、231家地區醫院、2692家診所，建議民眾前往接種前，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

近年流感重症、死亡病例數。（疾管署提供）

近年流感重症、死亡病例數。（疾管署提供）

民眾前往接種公費流感疫苗前，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約。（疾管署提供）

民眾前往接種公費流感疫苗前，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約。（疾管署提供）

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