春節期間用眼過度 中醫療法緩解眼部症狀

為恭紀念醫院表示，糖尿病視網膜病變、青光眼及乾眼症，透過中醫內服藥物及針灸等綜合療法，可達到症狀的緩解或改善。 （為恭紀念醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕許多人利用春節假期長時間觀看手機、電腦或電視，導致眼睛乾澀、疲勞，甚至出現畏光、怕風等不適症狀。苗栗縣為恭紀念醫院表示，除了西醫治療眼科疾病外，中醫也可針對部分眼睛症狀給予治療，特別是糖尿病視網膜病變、青光眼及乾眼症，透過內服藥物及針灸等綜合療法，達到症狀的緩解或改善。

為恭紀念醫院中醫科醫師李俐雯表示，春節期間，許多人長時間追劇或是使用3C，容易出現眼睛乾澀和疲勞等症狀。以中醫角度來看，眼睛乾澀與腎水不足、肝血不潤有關，尤其在更年期女性中較為常見。中醫以補腎藥「杞菊地黃丸」來改善，部分乾眼症患者與自體免疫疾病有關，如乾燥症候群、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎等，這些病症可能伴隨全身性症狀，治療時需要綜合考量，常用藥方如「加味逍遙散」，可減輕由自體免疫疾病引起的發炎反應。

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在乾眼症的治療上，中醫亦會透過針灸來調理，施針於承泣穴來增加眼睛的濕潤感；此外，眼眶周圍的攢竹、絲竹空、童子髎等穴位也是常見的針灸選擇。雖然部分人對眼部針灸存有顧慮，但只要選擇經驗豐富且合格的中醫師，這些針灸穴位位於眼眶周圍，施針深度安全，不會對眼部造成損傷。

李俐雯指出，對於青光眼患者，長時間用眼可能會出現眼壓升高的不適感。根據中國醫藥大學附設醫院的研究顯示，針灸療法能緩解眼壓，並在持續針灸後穩定眼壓，同時改善使用眼藥水可能引起的不適症狀。針灸的原理是改善房水排出，並影響房水生成，從而達到降低眼壓的效果。此外，針灸還能調節眼底微循環，改善視網膜血流，有助於保護視神經。

另外，像是黃斑部病變是一種與視力相關的眼疾，嚴重者會導致視力模糊或失明。中醫在治療時，會使用枸杞、黨參、當歸、麥冬等中藥材，促進視網膜的血液循環，活絡氣血。加上針灸與眼部按摩的輔助，達到疏肝明目、改善視力的效果。透過定期的靜脈雷射治療，也能改善患者的視力情況。

李俐雯建議，民眾應避免長時間盯著手機或電腦螢幕，並遵循20-20-20法則：每20分鐘看遠處20英尺（約6米）外的物體，保持20秒鐘，幫助眼睛放鬆。此外，每天使用毛巾熱敷眼睛約3分鐘，能促進血液循環、分泌淚液，讓眼睛感到更舒適。隨著中醫眼科療法的發展，越來越多的患者開始選擇這種綜合性的治療方式，以期達到更好的眼部健康和視力保護效果。

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