香港流感升溫1週奪15命！ 專家：疫苗接種率偏低是關鍵

疫苗接種率偏低，香港流感疫情拉警報。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《南華早報》3日報導，香港流感疫情將於2月初達到高峰，專家憂心疫苗接種率偏低，恐加劇疫情嚴重程度。香港中文大學呼吸系統科教授許樹昌呼籲市民儘快接種疫苗，以降低重症風險。1月7日至13日期間，流感一週內就導致15人死亡，當局提醒公眾提高警覺。

許樹昌表示，預計香港流感疫情在2月初達到高峰後，仍需6至8週才會逐漸緩解。根據香港衛生署的數據，1月5日至11日期間，共有37名成人因流感重症住進加護病房，其中25人未接種本季（2024-25）流感疫苗，顯示接種率不足可能是重症風險升高的關鍵因素。

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他指出，理想的疫苗接種率應達70%至80%，然而，香港目前的整體接種率遠低於此標準。6歲以下幼童的接種率僅48%，65歲以上長者的接種率則為45%，均未達到群體免疫的門檻。許樹昌強調，疫苗接種率偏低恐讓病毒持續傳播，增加重症與死亡風險。

他提醒，雖然接種疫苗不能完全阻止感染，但能有效降低重症與住院機率，對於長者、兒童及慢性病患者尤為重要。他呼籲民眾應儘快接種疫苗，以保護自己與家人，同時減少醫療系統的負擔，防止醫院面臨超負荷壓力。

香港當局建議高風險族群與尚未接種疫苗的民眾，應立即前往診所或醫院接種，以降低感染風險，減少流感對社會與醫療體系的衝擊。

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