健康網》急診等很久？醫解謎：不照順序 是按「分級」來看

田知學表示，急診不是「先來先看」，而是「危急優先」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有部分的人遇過在急診等待很久卻沒有第一時間處置的經驗，急診為什麼會等這麼久呢？其實這當中有一些誤解和錯誤期待。急診醫學科醫師田知學表示，急診不是「先來先看」，而是「危急優先」。檢傷分級為5級，其中第4和5級的等待時間，可能會到1-2小時；若危害到生命或肢體，則被分類為1和2級，但第1級是需要立刻急救的，萬萬不可耽誤。

田知學在臉書專頁「布農Doc 田知學」發文說明，到急診後的第一步不是看醫師，而是量血壓、體溫等生命徵象，並進行分級檢傷。這個「分級」決定就診順序，而非單純以「掛號順序」來決定誰先被看診。

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急診檢傷分5級

第1級：須立刻復甦急救。病況危急，生命或肢體須立即處置。

第2級：可能要等10分鐘，病情危急。潛在性危及生命、肢體，及器官功能狀況，需快速控制與處置。

急診檢傷第2級，可能要等10分鐘，病情危急。潛在性危及生命、肢體，及器官功能狀況，需快速控制與處置；圖為情境照。（圖取自freepik）

第3級：可能要等30分鐘，病情緊急。病況可能持續惡化，需要急診處置，病人可能伴隨明顯不適的症狀，影響日常活動。

第4級：可能要等60分鐘，病情為次緊急。狀況可能是慢性疾病的急性發作，或某些疾病之合併症相關，需要在1-2小時處理，以求恢復，避免惡化。

第5級：可能要等120分鐘，病情為非緊急。病況需做一些鑑別性的診斷，或轉介門診，以避免後續之惡化。

為什麼總是超過2小時？

●醫師看診後，若需要進一步的檢查或治療，就要跟其他類似等級的病人一起等待。

●檢查與治療需要時間，像是檢驗報告通常要等30分鐘到2小時才會出來。

●如果需要住院，但病房沒有空床，病人就只能在急診繼續等，甚至可能長達數天。

●急診醫師是同時處理無數個病人，而不是像門診醫師一樣，一個一個看完才結束。

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