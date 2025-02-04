健康網》「6食物」助上班狀態滿點！ 藍莓提升專注力

營養師說，藍莓、核桃能提升專注力，讓腦袋清晰又高效；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經過放縱的春節假期，想要快速回歸最佳狀態不容易。營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享6種食物，可提升工作狀態，藍莓、核桃能讓腦袋清晰又高效；豆漿、黑巧克力可以穩定情緒、不緊張；而西洋芹、冬瓜可消水腫，輕盈迎接每一天。

提升專注力

●藍莓：含有抗氧化劑和花青素，可以提升記憶力與專注力。

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●核桃：Omega-3脂肪酸，能幫助腦部血液暢通，更是構成大腦組織的重要成分。

減緩焦慮

●豆漿：有色胺酸，可以合成血清素，幫助心情愉悅。

●黑巧克力：可可鹼能刺激中樞神經系統，緩和急促的呼吸，緩解焦慮。

營養師說，豆漿有色胺酸，可以合成血清素，幫助心情愉悅；示意圖。（圖取自freepik）

消水腫

●西洋芹：含有鉀離子，讓身體鈉鉀平衡，將多餘的水分排出。

●冬瓜：高含水、低熱量，是排水腫的明星食物，非常適合過年吃太多的人。

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