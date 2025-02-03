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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大S猝逝花蓮詢問流感疫苗增 醫籲留意併發症

2025/02/03 15:20

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，引發民眾對流感重症風險的高度關注。門諾醫院急診室主任鄧學儒今指出，春節連假期間，流感就診的民眾較往年增加，儘管大多數為輕症，仍建議民眾保持警覺，適時留意身體變化以避免併發症的風險；花蓮市衛生所登門詢問流感疫苗的民眾也增多。

縣衛生局指出，花蓮公費流感全縣截至昨天剩下3073劑，原先有9萬3千多劑，去年10月1日開打，打完為止，若打完看中央要不要添購。疾病管制署去年12月17宣布，今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種民眾接種，至疫苗用罄為止。

醫師鄧學儒說，春節期間急診就診人數增加，除了流感，還有不少腸胃炎病例，部分症狀如發燒、倦怠、噁心嘔吐與流感相似，需透過接觸史及呼吸道症狀進行判別。流感常見症狀包括高燒、全身倦怠、肌肉痠痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕及咳嗽，部分患者也可能出現腸胃不適。

多數流感患者可自行痊癒，但免疫力低下者、年長者及幼童為高風險族群，建議及早使用克流感等抗病毒藥物。目前政府已擴大克流感的使用範圍，亦有自費藥物可供選擇。

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

鄧學儒強調，流感雖被視為「重感冒」，但其併發症可能致命，尤其是肺炎、心肌炎及腦炎等嚴重併發症。年輕人罹患流感後若合併心肌炎等器官嚴重發炎，也可能導致猝死。

醫師提醒，一般輕症患者應盡量在家休息，補充水分、清淡飲食，並遵循醫囑服藥。但若症狀於兩三天後未見改善，出現呼吸困難、氣喘無法進食、頻繁嘔吐、精神不濟、嗜睡或意識模糊、高燒不退、活動力顯著下降等症狀應盡速就醫，排除肺炎、心肌炎或腦炎等嚴重併發症。

面對流感高峰期，鄧學儒呼籲民眾應保持良好個人衛生習慣，定期洗手、配戴口罩，並接種流感疫苗，降低感染及重症風險。

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

藝人大S疑因流感併發肺炎不幸離世，花蓮市衛生所今天登門詢問打流感疫苗的民眾也增多。 （記者王錦義攝）

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