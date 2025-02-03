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健康 > 心理精神

舒緩心智障礙者情緒助復健「狗醫生」擄獲憨兒心

2025/02/03 14:36

舒緩心智障礙者情緒助復健，「狗醫生」（右）擄獲憨兒心。（高市社會局提供）

舒緩心智障礙者情緒助復健，「狗醫生」（右）擄獲憨兒心。（高市社會局提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市社會局無障礙之家是收容心智障礙者的全日型住宿照顧機構，為舒緩憨兒的情緒，以利復健，每2週安排「狗醫生」協助。

社會局指出，研究顯示憨兒常與動物保持親密接觸，人體心跳會減緩、呼吸變規律、血壓降低、肌肉放鬆，壓力徵兆也隨之緩解，也讓憨兒比較容易與人互動，有效降低寂寞感與增強自信心。

因此，無障礙之家與台灣動物輔助活動及治療協會合作，從2006年開始，由協會訓練認證志工飼養的愛犬擔任「狗醫生」，但考量服務對象為重度或極重度心智障礙者，需要熟悉且穩定度高的「狗醫生」，近5年皆由喜樂蒂牧羊犬「丹丹」出任，每2週到無障礙之家輔助憨兒復健1個小時。

例如，58歲的重度心智障礙者「阿民」，在春節期間就會牽著「丹丹」，舉高輕微攣縮的左手抽紅包；53歲的極重度心智障礙者「阿文」，坐在輪椅撫摸「丹丹」舒緩情緒，以完成伸展上半身的復健運動。

社會局強調，無障礙之家除了服務心智障礙者全日型住宿照顧外，還有兒童發展中心、日間照顧、社區作業設施，希望透過居家與社區生活訓練、醫療保健課程，以及體能、休閒、親職等活動，讓心智障礙者及多重障礙者能獲得適當照顧。

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