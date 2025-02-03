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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

苗栗流感累計重症15例、2人死亡 春節新增3老人離世

2025/02/03 14:17

苗栗縣目前庫存流感疫苗尚有1萬1千多，衛生局呼籲重點族群盡快接種。 （資料照）

苗栗縣目前庫存流感疫苗尚有1萬1千多，衛生局呼籲重點族群盡快接種。 （資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕藝人「大S」徐熙媛在日本因得了流感併發肺炎死亡，引發民眾對於接種流感疫苗的關注。苗栗縣政府衛生局也表示，縣內農曆春節期間新增3名流感陽性的通報死亡案例，目前縣內庫存流感疫苗尚有1萬1千多，呼籲重點族群盡快接種。

苗栗縣衛生局指出，自去年10月1日流感季起至昨天，縣內累計重症個案15例，2人死亡；確診病例及死亡病例中，有10例是65歲以上老人，且8成都是未接種本季流感疫苗。另，農曆春節期間接獲通報，有3名呈陽性流感重症老人死亡，但尚未綜合研判。

衛生局疾管科長陳淑珠說，自今年元旦起，公費流感疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種的民眾接種，已接種逾12萬人，目前庫存流感疫苗尚有1萬1千多劑，直至疫苗用罄止。她並提醒，日本、韓國近來流感疫情也相當險峻，年後有意前往旅遊民眾，也建議出國前施打疫苗以盡早獲得保護力。

衛生局長楊文志也呼籲，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，保障自身的健康，相關疫苗資訊可參閱疾管署全球資訊網或苗栗縣衛生局官網，也可洽詢當地衛生所了解詳情。

此外，近來受冷氣團影響，氣溫偏低，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節及接種疫苗，並於人潮壅擠處戴口罩，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

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