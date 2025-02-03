不要以為年輕就忽略流感！ 門診案例多醫籲多注意

大甲李綜合醫院胸腔內科主醫師任黃朝新表示，不要以為年輕便忽略流感的威脅。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕今日傳出藝人大S因流感併發肺炎病逝消息，震驚各界。大甲李綜合醫院胸腔內科主醫師任黃朝新表示，「流感不是感冒」，是一種急性病毒性呼吸道疾病，可能會出現嚴重的併發症，台灣過去的流感病例，大約從冬季11月開始逐漸增加，尤其春節期間，民眾返鄉、出遊，沒有做好防護措施，很容易被感染，疾管署也公告，國內流感疫情正在升溫並處流行期，民眾不要掉以輕心。

黃朝新指出，流感是1種傳染力很強的病毒，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等，雖然症狀跟感冒很像，但是危險性比較高，部分患者會引發肺炎、腦炎、心肌炎等重症，尤其65歲以上的長輩、嬰幼兒或高風險的慢性病患者，更要特別注意自身的健康。

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不要以為年輕就忽略施打疫苗的重要性！黃朝新提醒民眾，從今年1月1日起，6個月以上民眾皆可以施打流感疫苗，還沒打流感疫苗的民眾，應該要提早接種，建議50歲以上的民眾更應該施打，今天許多民眾就診，至少就有2起快篩後確診流感，還有多起疑似感染症狀。

黃朝新說，如果罹患流感，除了發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏等症狀，比較常見的還有肌肉痠痛、頭痛或極度倦怠感、腹瀉、腸胃道症狀。流感主要傳染途徑為飛沫傳染，尤其密閉空間空氣不流通更容易造成病毒傳播，建議民眾出入人多的公共場所，一定要戴口罩，雙手也要勤洗手、消毒。

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