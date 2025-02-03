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健康 > 名人健康事

大S流感併發肺炎逝》國內將迎流感高峰 單週就醫恐飆18萬人次

2025/02/03 12:33

疾管署預估國內流感疫情將迎來高峰。（記者林惠琴攝）

疾管署預估國內流感疫情將迎來高峰。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，消息一出，震驚各界。衛福部疾管署預判，國內春節過後，流感疫情將迎來高峰，原本估計單週類流感門急診上看15萬人次，但今（3）日再上修恐達18萬人次，提醒目前公費流感疫苗剩約20萬劑，有需要的民眾可盡快接種。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內類流感門急診就診於1月12日至18日達14萬4362人次，1月19日至25日為16萬2352人次，再上升12.5%。至於1月26日至2月1日因逢農曆春節連假，多數門診休診，門急診就診為8萬8889人次，但醫療院所持續通報作業中，明（4日）仍會回補。

曾淑慧指出，預估春節連假後，類流感門急診就診人次將持續上升1至2週，單週最高可能達16至18萬人次，詳細趨勢分析將於明（4）日例行的疫情報告記者會說明。而依實驗室監測資料顯示，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，公費流感疫苗仍剩約20萬劑，民眾可多利用。

至於日本流感疫情部分，曾淑慧指出，根據日本1月31日公布1月20日至26日的數據，全國約5000個哨點醫療機構報告5萬4594例，平均報告數11.06例；該國自去年12月23日至29日平均報告數64.39例，今年第1週33.82例，第2週略升為35.02例，但第3至4週已降至平均20例以下。

其他地區的流感疫情，則是美國、加拿大、歐洲及香港呈現上升，新加坡持平，韓國、中國下降，主要都是流行H1N1。

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