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健康 > 名人健康事

健康網》大S染流感逝 醫揭「健康中年人重症機率」

2025/02/03 10:56

小S（右）經紀人證實大S（左）流感併發肺炎病逝消息。（翻攝自臉書）

小S（右）經紀人證實大S（左）流感併發肺炎病逝消息。（翻攝自臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（2）日有臉書專頁傳出台灣48歲女藝人流感逝世消息，透過線索網友猜測是大S，不料，稍早大S家屬證實噩耗，讓眾人悲痛不已。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書指出，一般人得到流感以發燒、肌肉痠痛、呼吸道症狀為主，若為免疫力正常，且未罹患慢性病的中年人，流感重症機會應該是百分之一。

昨（2）日上午臉書專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文指出，「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病。」並曝光這名藝人是《流星花園》年代、女性、與外國人結婚等線索，大批網友猜測是大S。

大S（左）家屬證實大S流感併發肺炎病逝消息。（圖取自大S臉書）

大S（左）家屬證實大S流感併發肺炎病逝消息。（圖取自大S臉書）

稍早小S經紀人證實噩耗，並表示，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

蘇一峰表示，確診流感時，多數人皆以發燒、肌肉痠痛、呼吸道症狀為主，若併發肺炎就可能轉成重症，並提及，最近也是有治療2、3個流感重症，其中有患者插管後成功拔管脫險案例，但都是高齡的患者。

蘇一峰指出，若為免疫力正常，且未有慢性病的中年人，流感重症機會應該是百分之一。疾管署提醒，符合流感及新冠疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力，民眾出遊、聚會時應落實拱手不握手並注意手部與呼吸道衛生，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，於室內聚會時注意通風，以降低疾病傳播風險。

疾管署提醒，符合流感及新冠疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

疾管署提醒，符合流感及新冠疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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