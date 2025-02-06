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健康網》眼針後如何養護？ 中醫提醒5大重點助恢復

2025/02/06 12:31

曾柏翰表示，眼針治療後，建議減少長時間使用3C產品，適時讓眼睛休息，避免過度疲勞，以確保療效不受影響；圖為情境照。（圖取自photoAC）

曾柏翰表示，眼針治療後，建議減少長時間使用3C產品，適時讓眼睛休息，避免過度疲勞，以確保療效不受影響；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼針治療後，如何正確養護眼睛，讓療效發揮最佳狀態？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享，眼針後的照護並不複雜，只要掌握5個重點：酸脹感為正常現象、瘀青處理、眼睛適當休息、檢查報告攜帶參考以及特殊用藥告知醫師，就能讓眼睛更快恢復、避免不適，讓治療效果更佳，恢復過程更安心。

1. 酸脹感為正常現象：治療後，部分患者可能會感到眼睛局部微酸或脹痛，這是正常的生理反應，通常1至2天內會自然消失，無須過度擔心。

2. 瘀青處理有方法：若眼周出現瘀青，可在24小時內進行冰敷以減少腫脹，隔天起改為熱敷促進血液循環，亦可搭配中藥祛瘀，加速痊癒。通常瘀青會在1至2週內完全消失，不會留下後遺症。

3. 讓眼睛適當休息：治療後，建議減少長時間使用3C產品，適時讓眼睛休息，避免過度疲勞，以確保療效不受影響。

4. 檢查報告攜帶參考：曾於西醫眼科就診的患者，若有相關檢查報告，建議攜帶至中醫診所，讓醫師更全面了解眼睛狀況，提供更精準的診療建議。

5. 特殊用藥應告知醫師：若患者正在服用抗凝血劑、銀杏、紅麴等影響血液循環的藥物，應事先告知醫師，以確保治療安全並降低可能的副作用。

眼針後照護關鍵在於細節，曾柏翰強調，眼針後的養護其實很簡單，只要遵循以上幾點，就能讓治療效果更佳，恢復過程更安心。若有不適或疑問，應及時向專業醫師諮詢，以確保眼睛健康。

曾柏翰強調，眼針後照護關鍵在於細節；圖為情境照。（圖取自photoAC）

曾柏翰強調，眼針後照護關鍵在於細節；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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